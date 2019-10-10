Графический роман о Джекиле и Хайде опубликован на русском языке

"Джекил и Хайд", Лоренцо Маттотти и Джерри Крамски, перевод Михаила Визеля, "Бумкнига", 2019

Маттотти и Крамски вслед за Стивенсоном говорят о двойственности человеческой природы.

За Робертом Льюисом Стивенсоном с позапрошлого века закрепилась слава автора приключенческих романов. Для юных читателей Стивенсон начинается, как правило, с "Острова сокровищ". Однако писатель вошел в круг мировых классиков не только этой историей об одноногом пирате Джоне Сильвере с говорящим попугаем Капитаном Флинтом на плече и о сокровищах, зарытых где-то на острове посреди океана. Стивенсон - писатель многогранный.

Готическая повесть "Странная история доктора Джекила и мистера Хайда" вышла в свет незадолго до приключенческого романа "Похищенный", и эта резкая смена жанров не ускользнула от исследователей творчества Стивенсона. "Два произведения, столь различные по своей сути, редко выходили из-под пера одного и того же автора даже в гораздо более продолжительные промежутки времени", - отметил Стивен Гвинн в своей книге, посвященной писателю.

С тех пор (повесть вышла в 1886 году) появилось множество фэнтезийных произведений, в которых человеческая натура проявляется во всех видах - красоте и уродстве. Но стивенсоновский сюжет не отпускает, и читатели, как под гипнозом, продолжают разгадывать, как серьезный и уважаемый мистер Генри Джекил мог вести дела с таинственным и пугающим мистером Эдвардом Хайдом. К слову, автор неспроста выбрал эту фамилию для своего персонажа: английское hide переводится как "прятаться".

"Чувствую только ужас. Ужас от кошмарной связи… с этой тварью. Она нас погубит. Мы - множество чудищ, и наш лабиринт все разрастается". Страшно? Можете прятаться.

Город потрясают новости о безжалостном преступнике, который не щадит ни калек, ни женщин, ни детей. Однако доктора Генри Джекила не слишком заботят эти слухи: он очарован своей новой теорией, согласно которой в человеке живут две крайности. Одна из них - персонаж абсолютно положительный, а вторая - воплощение самых темных мыслей и запретных желаний. Прежде чем поделиться своим открытием с научным сообществом, доктор решает испытать на себе препарат, способный отделить одну личность от другой. И все чаще в доме доктора появляется его давний друг, Эдвард Хайд, пугающий не только прислугу, но каждого, кто с ним пересечется. Чем увереннее себя чувствует мистер Хайд, тем успешнее опыты доктора Джекила. Но что если под рукой в самый ответственный момент не окажется заветного препарата?

Художник Лоренцо Маттотти и сценарист Джерри Крамски прошли свой путь по этому леденящему душу сюжету - выпустили по мотивам книги Стивенсона яркий графический роман. С итальянского текст перевел Михаил Визель. Однако на страницах встречаются и фрагменты перевода оригинальной повести Стивенсона, выполненного Ириной Гуровой.

Краски густы и насыщенны. Тени обманчивы. Странные фигуры превращаются на глазах то в людей, то в зверей. Маттотти и Крамски создают зловещую, пугающую атмосферу, в которой скрыта самая суть повести Стивенсона - двойственность и обманчивость человеческой природы.

Мрачное предсказание на форзаце книги - глаз, выглядывающий из окружающей тьмы. Чей он - Джекила или Хайда? Как повезет.

Кстати

Молодое питерское издательство "Бумкнига", которое занимается выпуском комиксов и графических романов, к осени 2019 года подготовило несколько новых изданий, среди которых - детская книга Эмманюэля Гибера и Марка Бутавана "Муха-горюха" (о приключениях слоника и ослика) и сказка "Последний лесной гном" Захара Ящина.