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10.10.2019 22:07
Рубрика: Спорт

Поболеем за мужчин

Игорь Андреев о перспективах наших теннисистов
Текст: Анна Козина
Четвертая ракетка мира и первая ракетка России Даниил Медведев вышел в четвертьфинал турнира в Шанхае. А ведь на следующей неделе его уже ждут в Москве.
На корты в Шанхае Даниил Медведев вышел после небольшого перерыва, но быстро набрал форму. Фото: AFP На корты в Шанхае Даниил Медведев вышел после небольшого перерыва, но быстро набрал форму. Фото: AFP
На корты в Шанхае Даниил Медведев вышел после небольшого перерыва, но быстро набрал форму. Фото: AFP

Медведев, а также Карен Хачанов (девятое место в рейтинге ATP) и Андрей Рублев (33), которые в Китае уже проиграли, будут основными действующими лицами мужского турнира "ВТБ Кубок Кремля", который пройдет с 12 по 20 октября в Крылатском.

Хачанов и Рублев вышли в третий круг теннисного турнира в Шанхае

Об их перспективах на домашних кортах, а также в финале Кубка Дэвиса, запланированном на конец ноября, корреспондент "РГ" расспросил нашего бывшего игрока, а теперь капитана женской сборной в Кубке Федерации Игоря Андреева.

Игорь, как вам состав мужского турнира в Москве? Организаторы говорят, россияне - наш приоритет.

Игорь Андреев: Это большой подарок для болельщиков, что у нас появилось три сильных игрока. Они все молоды, но уже наделали много шума. Было бы здорово, чтобы все трое подошли к турниру в хорошей теннисной и физической форме. Надо учитывать, что сейчас конец года, у всех был напряженный график. Наверняка есть какие-то мини-болячки, но надеемся, что это не повлияет на результат.

Даниил Медведев выиграл турнир в Питере и попробует повторить этот успех в Москве

Медведев уже выиграл турнир в Санкт-Петербурге. Сможет он сделать дубль?

Игорь Андреев: Думаю, сам бы он этого очень хотел. Он не раз отмечал, как любит играть в России. На турнире в Питере он одержал первую домашнюю победу. Думаю, он сделает все, чтобы сыграть хорошо и в Москве.

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У Даниила еще два важных события впереди - Итоговый чемпионат и Кубок Дэвиса, которые идут один за другим. В команде мы его точно увидим?

Игорь Андреев: Большинство игроков, кто окажется в восьмерке сильнейших в Лондоне, тоже поедут на Кубок Дэвиса в Мадрид. Конечно, это непросто. Но у турнира новый формат, и наши ребята долго шли к этому финалу. Был период, когда они поднимались с самого низа. Не будем загадывать, но сыграть за сборную хотят все.

Между тем

Экс-первая ракетка мира Мария Шарапова, которая из-за травмы плеча снялась с турнира в Линце, призналась, что "стала намного ближе к завершению карьеры, чем раньше".

Фото: Александр Демьянчук/ТАСС
Шарапова из-за травмы плеча не сыграет в Линце

- Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни, - сказала Шарапова, но тут же добавила. - Огонь в моих глазах все еще горит. А моя главная цель - хорошо подготовиться к следующему сезону.

Участие Марии в турнире в Люксембурге тоже под вопросом. В текущем сезоне 32-летняя Шарапова провела всего 15 матчей, восемь из которых выиграла. Россиянка опустилась на 137-е место в мировом рейтинге.

Спорт Теннис
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