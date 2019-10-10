Итальянские бары заменят пластиковые трубочки на макароны

Итальянские бары ввели новую моду - вместо привычных пластиковых соломинок к коктейлю на Апеннинском полуострове стали подавать длинные макароны "букатини".

Эту инициативу, конечно же, обеими руками поддержали местные экологи, выступающие против чрезмерного употребления пластика.

Инновационные трубочки состоят практически из одних положительных качеств: они не имеют запаха, совершенно безопасны, съедобны, изготовлены из высших сортов пшеницы и биоразлагаемы.

В холодных напитках этот вид пасты может продержаться минимум час. Потом их можно съесть либо просто выбросить - вреда для экологии не будет.

Но есть один существенный минус - для горячих коктейлей букатини использовать нельзя.