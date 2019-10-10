К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений

Система единого ведомства для сиротских учреждений будет введена во всех регионах страны, пообещала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что такой принцип руководства уже опробован в шести регионах и хорошо себя зарекомендовал. Он работает в Москве, Пермском крае, Волгоградской и Самарской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах. "Еще 24 региона перейдут к единой системе управления организациями для детей-сирот до конца следующего года, остальные также прорабатывают данный вопрос", - цитирует уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ее пресс-служба.

Анна Кузнецова объяснила, чем плоха существующая сейчас в большинстве регионов система: "Дело в том, что ребенок, попадая в одно сиротское учреждение, например, в дом малютки, который курируется Минздравом, потом в другое - в дом-интернат, подведомственный Минсоцразвития, и так далее, по сути кочует из ведомства в ведомство, а значит разнятся и подходы к воспитательному процессу ребенка, к его реабилитации и многому другому".

По ее мнению, введение единой подчиненности "позволит обеспечить последовательную непрерывную работу с детьми-сиротами на всех этапах их жизни".