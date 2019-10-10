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10.10.2019 19:32
Рубрика: Общество

К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений

Текст: Елена Новоселова

Система единого ведомства для сиротских учреждений будет введена во всех регионах страны, пообещала детский омбудсмен Анна Кузнецова.

Она подчеркнула, что такой принцип руководства уже опробован в шести регионах и хорошо себя зарекомендовал. Он работает в Москве, Пермском крае, Волгоградской и Самарской областях, Ненецком и Чукотском автономных округах. "Еще 24 региона перейдут к единой системе управления организациями для детей-сирот до конца следующего года, остальные также прорабатывают данный вопрос", - цитирует уполномоченного при президенте РФ по правам ребенка ее пресс-служба.

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Анна Кузнецова объяснила, чем плоха существующая сейчас в большинстве регионов система: "Дело в том, что ребенок, попадая в одно сиротское учреждение, например, в дом малютки, который курируется Минздравом, потом в другое - в дом-интернат, подведомственный Минсоцразвития, и так далее, по сути кочует из ведомства в ведомство, а значит разнятся и подходы к воспитательному процессу ребенка, к его реабилитации и многому другому".

По ее мнению, введение единой подчиненности "позволит обеспечить последовательную непрерывную работу с детьми-сиротами на всех этапах их жизни".

Общество Семья и дети Президент Уполномоченный по правам ребенка
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