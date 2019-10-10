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Текст:   Владимир Кузьмин 
14:10 10.10.2019

Кабмин изменит процедуру кадастровой оценки недвижимости

Ошибки в процедуре определения кадастровой стоимости недвижимости будут рассматриваться в пользу ее владельца, а руководителям организаций, оценивающих кадастровую стоимость, установят персональную ответственность.
Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости
Фото: Андрей Стенин/ РИА Новости

Кабинет министров на заседании в четверг рассмотрел поправки в отдельные законодательные акты для дальнейшего совершенствования государственной кадастровой оценки.

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Кадастровая стоимость объектов недвижимости используется в том числе для начисления налогов. В 2017 году был введен новый порядок проведения процедуры оценки и методика расчетов, и это стало вызывать множество вопросов у граждан, особенно в тех случаях, когда кадастр стал значительно превышать рыночную стоимость недвижимости. Люди пошли оспаривать кадастр в специальные комиссии и суды.

Очередные изменения законодательства необходимы для сохранения принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости, подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев: "Чтобы не допускать ситуации, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд, чтобы оспаривать ошибки оценщиков или, того хуже, какие-то манипулирования оценкой".

Любые ошибки, заявил глава правительства, будут рассматриваться в пользу владельца недвижимости, и если при ее исправлении стоимость объекта уменьшается, то она будет уменьшена за весь период - с того дня, как была внесена в Единый государственный реестр недвижимости.

Фото: istockphoto.com
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Меняется механизм внесудебного установления кадастровой стоимости на уровне рыночной. "Государственные оценщики теперь будут детально рассматривать каждое обращение по его определению, а не так формально, как это было ранее в комиссиях", - заверил Медведев.

- Кроме того, будет установлен не только режим непрерывного надзора за этой процедурой, но и персональная ответственность руководителей организаций, которые такую кадастровую стоимость оценивают, - добавил премьер.

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