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10.10.2019 14:47
Рубрика: Власть

Кабмин одобрил основные подходы законопроекта о защите инвестиций

Текст: Владимир Кузьмин
Правительство на заседании в четверг в целом одобрило основные подходы к законопроекту о защите инвестиций и поощрении капиталовложений, сообщил первый вице-премьер, министр финансов Антон Силуанов. В течение двух недель документ планируется доработать для дальнейшего внесения в Государственную Думу. Кабинет министров, заверил Силуанов, заинтересован в том, чтобы новые нормы в отношениях государства и инвесторов заработали с 2020 года.
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости
Фото: Рамиль Ситдиков/РИА Новости

Законопроект, дискуссии вокруг которого продолжаются уже долгие месяцы, на рассмотрение кабинета министров попал, можно сказать, в принудительном порядке. Во вторник на совещании со своими заместителями премьер-министр Дмитрий Медведев заявил, что обсуждения пора завершать и выходить на окончательное решение. До этого министры так увлеклись спорами и предложениями, что было сорвано первоначальное поручение президента о внесении документа в Государственную Думу до конца весенней парламентской сессии.

- Сегодня общие подходы или некие общие принципы к тому, что можно было бы уже выносить для рассмотрения здесь, и потом в Госдуме, подготовлены, поскольку пора уже передвигать законопроект на эту площадку, - заявил глава кабинета министров в самом начале заседания.

Фото: Евгений Биятов/РИА Новости
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Новые нормы направлены прежде всего на отечественного инвестора, пояснил Антон Силуанов. Во-первых, государство гарантирует неприменение ухудшающих норм в течение трех лет после их введения, рассказал Антон Силуанов.

- Второе - предлагается заключение специальных соглашений с предпринимателями, которые вкладывают инвестиции в объеме от 1,5 миллиардов рублей, - заявил вице-премьер. - Эти соглашения будут гарантией для неизменности отдельных налогов, законодательства в области технического регулирования, градостроительного регулирования - всего того, что беспокоит наших предпринимателей.

Соглашение станут гражданско-правовой основой для исполнения сторонами своих обязательств и ответственности при неисполнении. "В случае нарушения со стороны государства будет возмещен материальный ущерб, - подчеркнул зампред правительства. - Точно так же мы будем требовать и выполнения обязательств по выполнению инвестиционных проектов со стороны наших предпринимателей. Такие соглашения будут иметь взаимную ответственность".

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