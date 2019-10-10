Сейчас у метростроителей Москвы главный приоритет - Большая кольцевая линия.

"Это самый крупный проект в истории метростроения в России. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу", - отмечал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.

Тоннели на разных участках прокладывают одновременно 16 проходческих щитов. Все по метростроевской традиции с женскими именами. Но - с мужским характером и упорством. "Видели бы вы, какой тут грунт, - рассказывает замначальника СМУ-12 "Мосметростроя" Насир Мамедов. - Глина, известняк... Но ничего! Наши "Наталья" и "Софья" идут по графику". Многотонные проходческие комплексы буквально вгрызаются в изобилующий труднопроходимыми участками московский грунт.

Габариты щита внушительные, потому что это не просто аппарат, а настоящий завод. Порода подается сначала в герметичную камеру, из которой грунт по принципу мясорубки удаляется с помощью шнекового конвейера. Тоннели строятся в сложных инженерно-геологических условиях, современные щиты рассчитаны на проходку в различных грунтах, в том числе и в неустойчивых. Комплексы работают в два цикла: сначала разрабатывают грунт, затем возводят обделку, производя монтаж блоков. Средняя скорость проходки сегодня - 250-300 метров в месяц.

Котлован для "Натальи" и "Софьи" сооружен недалеко от входа в парк "Сокольники". Это густонаселенный район столицы. Схемы подземных коммуникаций показывали, что разных сетей здесь, наверное, не меньше, чем сосудов в теле человека. Эти трубы приходилось перекладывать, чтобы коммунальное обслуживание Сокольников не прерывалось на время сооружения объектов подземки.

Тоннели строятся в сложных инженерно-геологических условиях, и современные щиты рассчитаны на проходку в различных грунтах, в том числе и в неустойчивых

Сейчас в этом котловане строятся станция "Стромынка" и тоннели Большой кольцевой линии. Дизайн "Стромынки" выбран в ходе открытого международного конкурса, а в финале лучшую работу выбирали москвичи на портале "Активный гражданин".

Впрочем, о дизайне пока говорить рано. Из котлована ведется сооружение тоннелей. Щиты "Наталья" и "Софья" прокладывают соответственно левый и правый тоннели. Они стартовали в сторону следующей станции "Ржевская" с разницей в две недели. Но одна "барышня" ушла на 1,4 километра, а вторая - только на 750 метров.

Сооружение БКЛ идет полным ходом, на разных участках работает 16 проходческих комплексов. Фото: Егор Просвирников

Такое случается из-за разных грунтов на одном и том же участке. Как ожидается, весной будущего года "Наталью" и "Софью" встретят на будущей "Ржевской". Там их разберут в специальной демонтажной камере, чтобы потом отправить на новые участки.

Пока новые участки метро на северо-востоке строятся, от одной стройплощадки к другой пока нельзя пройти по тоннелю. Поэтому между объектами на всякий случай курсирует микроавтобус, который метростроители прозвали "скорой помощью".

Подземные коммуникации приходилось перекладывать, чтобы коммунальное обслуживание района не прерывалось на время сооружения объектов подземки

На этой "скорой" мы и отправились на следующую станцию этого сегмента - "Шереметьевскую". Стройплощадка находится недалеко от "Марьиной Рощи", между ними будет пересадка. Из-за особенностей местности и близости действующего метро строители вынуждены вести работы на глубине более 70 метров. Здесь будет один из самых протяженных эскалаторов в нашей подземке.

"Шереметьевская" - одна из сложнейших станций. Здесь уникальный наклонный ход эскалатора составляет 135 метров - это рекордная длина для Московского метрополитена. Но работа идет полным ходом и нет никаких сомнений, что она будет выполнена в срок", - отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.

Из-за особенностей местности и близости действующего метро строительство станции "Шереметьевская" идет на глубине более 70 метров. Фото: Егор Просвирников

На 70-метровую глубину, где ведутся работы, мы спустились в строительной клети. Эта небольшая полуоткрытая лифтовая кабина, где могут поместиться несколько человек, опускается под землю постепенно разгоняясь. Именно здесь, вдалеке от глаз будущих пассажиров, кипит строительная жизнь. Спуститься туда в обычной обуви нельзя, ведь местами в шахте стоит грунтовая вода.

Отметим, что именно московские строители первыми в мире с помощью тоннелепроходческих щитов стали прокладывать наклонные тоннели для эскалаторных зон. По заказу "Мосметростроя" канадская фирма Lovat разработала и изготовила тоннелепроходческий комплекс с наружным диаметром 11 метров. С его использованием столичные метростроевцы впервые совершили щитовую проходку тоннеля для эскалаторов.

"В метро мы с вами видим только автоматическую лестницу, - объясняет замначальника СМУ-8 "Мосметростроя" Михаил Николаев. - А под ней ведь есть еще пространство для технического обслуживания". Часть работ проводится вручную. Именно так сооружается так называемая натяжная камера - пространство, соединяющее вестибюль с наклонным ходом. Станции "Шереметьевская", "Стромынка" и "Ржевская" входят в один северо-восточный участок. Ожидается, что их строительство должно завершиться в конце 2021 года.