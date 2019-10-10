"Это самый крупный проект в истории метростроения в России. По Большой кольцевой будет перевозиться как минимум в два раза больше пассажиров, чем сегодня по Московскому центральному кольцу", - отмечал руководитель департамента строительства Москвы Андрей Бочкарев.
Тоннели на разных участках прокладывают одновременно 16 проходческих щитов. Все по метростроевской традиции с женскими именами. Но - с мужским характером и упорством. "Видели бы вы, какой тут грунт, - рассказывает замначальника СМУ-12 "Мосметростроя" Насир Мамедов. - Глина, известняк... Но ничего! Наши "Наталья" и "Софья" идут по графику". Многотонные проходческие комплексы буквально вгрызаются в изобилующий труднопроходимыми участками московский грунт.
Габариты щита внушительные, потому что это не просто аппарат, а настоящий завод. Порода подается сначала в герметичную камеру, из которой грунт по принципу мясорубки удаляется с помощью шнекового конвейера. Тоннели строятся в сложных инженерно-геологических условиях, современные щиты рассчитаны на проходку в различных грунтах, в том числе и в неустойчивых. Комплексы работают в два цикла: сначала разрабатывают грунт, затем возводят обделку, производя монтаж блоков. Средняя скорость проходки сегодня - 250-300 метров в месяц.
Котлован для "Натальи" и "Софьи" сооружен недалеко от входа в парк "Сокольники". Это густонаселенный район столицы. Схемы подземных коммуникаций показывали, что разных сетей здесь, наверное, не меньше, чем сосудов в теле человека. Эти трубы приходилось перекладывать, чтобы коммунальное обслуживание Сокольников не прерывалось на время сооружения объектов подземки.
Сейчас в этом котловане строятся станция "Стромынка" и тоннели Большой кольцевой линии. Дизайн "Стромынки" выбран в ходе открытого международного конкурса, а в финале лучшую работу выбирали москвичи на портале "Активный гражданин".
Впрочем, о дизайне пока говорить рано. Из котлована ведется сооружение тоннелей. Щиты "Наталья" и "Софья" прокладывают соответственно левый и правый тоннели. Они стартовали в сторону следующей станции "Ржевская" с разницей в две недели. Но одна "барышня" ушла на 1,4 километра, а вторая - только на 750 метров.
Такое случается из-за разных грунтов на одном и том же участке. Как ожидается, весной будущего года "Наталью" и "Софью" встретят на будущей "Ржевской". Там их разберут в специальной демонтажной камере, чтобы потом отправить на новые участки.
Пока новые участки метро на северо-востоке строятся, от одной стройплощадки к другой пока нельзя пройти по тоннелю. Поэтому между объектами на всякий случай курсирует микроавтобус, который метростроители прозвали "скорой помощью".
На этой "скорой" мы и отправились на следующую станцию этого сегмента - "Шереметьевскую". Стройплощадка находится недалеко от "Марьиной Рощи", между ними будет пересадка. Из-за особенностей местности и близости действующего метро строители вынуждены вести работы на глубине более 70 метров. Здесь будет один из самых протяженных эскалаторов в нашей подземке.
"Шереметьевская" - одна из сложнейших станций. Здесь уникальный наклонный ход эскалатора составляет 135 метров - это рекордная длина для Московского метрополитена. Но работа идет полным ходом и нет никаких сомнений, что она будет выполнена в срок", - отмечал мэр Москвы Сергей Собянин.
На 70-метровую глубину, где ведутся работы, мы спустились в строительной клети. Эта небольшая полуоткрытая лифтовая кабина, где могут поместиться несколько человек, опускается под землю постепенно разгоняясь. Именно здесь, вдалеке от глаз будущих пассажиров, кипит строительная жизнь. Спуститься туда в обычной обуви нельзя, ведь местами в шахте стоит грунтовая вода.
Отметим, что именно московские строители первыми в мире с помощью тоннелепроходческих щитов стали прокладывать наклонные тоннели для эскалаторных зон. По заказу "Мосметростроя" канадская фирма Lovat разработала и изготовила тоннелепроходческий комплекс с наружным диаметром 11 метров. С его использованием столичные метростроевцы впервые совершили щитовую проходку тоннеля для эскалаторов.
"В метро мы с вами видим только автоматическую лестницу, - объясняет замначальника СМУ-8 "Мосметростроя" Михаил Николаев. - А под ней ведь есть еще пространство для технического обслуживания". Часть работ проводится вручную. Именно так сооружается так называемая натяжная камера - пространство, соединяющее вестибюль с наклонным ходом. Станции "Шереметьевская", "Стромынка" и "Ржевская" входят в один северо-восточный участок. Ожидается, что их строительство должно завершиться в конце 2021 года.