Колумбия передумала платить за подъем галеона "Сан-Хосе" его же сокровищами

Власти Колумбии решили отказаться от принятых предыдущим правительством планов спасения испанского галеона "Сан-Хосе", потопленного английскими корсарами в начале XVIII века. Об этом заявила вице-президент республики Марта Люсия Рамирес.

По ее словам, идея заплатить за операцию по подъему судна частью сокровищ, которые перевозил этот корабль, "неприемлема". "То, что находится на галеоне "Сан-Хосе", может иметь большую экономическую стоимость, но каждый из спасенных предметов имеет, прежде всего, огромную, неизмеримую культурную ценность как для Колумбии, так и для всего мира", - отметила Рамирес.

Предыдущий глава государства Хуан Мануэль Сантос запустил процесс создания государственно-частного предприятия, которое взяло бы на себя заботы по подъему судна. Его работу предполагалось оплачивать при помощи той части сокровищ, которая не была бы признана национальным наследием. Однако новый президент Иван Дуке, не желая терять ни единого предмета с судна, неоднократно откладывал принятие окончательного решения.

"Историческое и культурное богатство галеона бесценно, и право колумбийцев на это сокровище не обсуждается", - отметила Рамирес, добавив, что Богота не может отдать его в руки антикваров. "Галеон "Сан-Хосе" уникален и неделим! В этом заключается важная и ценная часть нашей истории и нашей культуры", - подчеркнула она.

Согласно закону от 2013 года, "все, что находятся в колумбийских водах, включая суда, потерпевшие кораблекрушения, их элементы и грузы, является частью национального наследия, независимо от их природы или состояния, независимо от причин погружения, затопления или кораблекрушения". Однако там же сказано, что монеты и слитки, имеющие конкретную стоимость, а также жемчуг, кораллы, драгоценные и полудрагоценные камни, песок и дерево не должны рассматриваться как затопленное культурное наследие. Кроме того, в нем предусматривается возможность создания объединения между государством и охотниками за сокровищами, чтобы поднять на поверхность затонувший корабль и получить за это компенсацию в размере "до 50 процентов от стоимости товаров, которые не составляют культурное наследие нации".

По словам Рамирес, крайне прискорбно, что вместо того, чтобы защищать историю, как это предписывает Конституция, правительство Сантоса согласилось заплатить за операцию спасаемыми сокровищами. В ближайшее время она намерена обратиться к национальному совету по культурному наследию "с просьбой признать "Сан-Хосе" и все его элементы уникальной и неделимой коллекцией". Это позволит сделать так, что бы ни один осколок, сосуд, монета или камень, находящихся в районе кораблекрушения, не могли быть проданы.

Напомним, "Сан-Хосе", перевозивший сокровища из Латинской Америки в Испанию, был потоплен англичанами 8 июня 1708 года. Из 600 членов экипажа спаслись только 11 человек. А несметные сокровища, которые предварительно оцениваются в 10-15 миллиардов долларов по сегодняшнему курсу, оказались на дне.

В течение трех веков местонахождение судна оставалось тайной, пока власти Колумбии в 2015 году не объявили об обнаружении обломков "Сан-Хосе". Как заявил тогдашний президент страны Хуан Мануэль Сантос, речь идет о самой значительной находке такого рода за всю историю человечества.

Однако на свою долю сокровищ претендует одна американская компания, утверждающая, что установила примерные координаты места кораблекрушения еще в начале 1980-х годов и передала их властям Колумбии. В связи с этим она требует себе половину клада. Судебные тяжбы продолжаются уже 25 лет, первое решение было вынесено еще в 1994 году.

В марте этого года колумбийский суд распорядился реквизировать 50 процентов сокровищ в пользу американской компании, которая готова отказаться от этих прав в обмен на "разумную компенсацию" (что весьма умно, поскольку корабль с золотом, серебром и драгоценными камнями все еще лежит на морском дне, и никто не знает, когда он будет поднят).

Кстати, на груз "Сан-Хосе" претендует также Испания, однако Мадрид готов отказаться от него, если Богота создаст музей из поднятых со дна сокровищ.