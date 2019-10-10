Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят

Правительство устраняет комиссии за перевод средств между регионами в рамках одного банка. Поправки в федеральный закон "О банках и банковской деятельности" рассмотрены на заседании кабинета министров в четверг. "Изменения в этот закон должны позволить избавить граждан от так называемого банковского роуминга", - подчеркнул премьер-министр Дмитрий Медведев.

По его словам, сегодня кредитные учреждения пытаются получить повышенное вознаграждение за стандартные процедуры, которые не несут никакой нагрузки, а в одном банке может быть установлена различная комиссия за перечисление средств между регионами.

- Страна у нас большая, но с точки зрения такого рода электронных транзакций это абсолютно никакой разницы не имеет и никак не сказывается даже на затратах, поэтому такая межрегиональная дискриминация недопустима и должна быть устранена, - заявил Медведев.

В этой связи правительство предлагает указать в законе, что размер комиссии при переводе средств между счетами физических лиц внутри одного банка не может быть обусловлен открытием счетов в разных внутренних структурных подразделениях.