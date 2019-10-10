Лайфхак: как расширить квартиру на первом этаже

Интересный метод расширения жилплощади придумали москвичи, живущие на первых этажах. Оказывается, можно просто пристроить к окну небольшой балкон. Выгадать пару лишних «квадратов» и заодно обеспечить летний отдых на свежем воздухе. Вот только не всегда народный способ оказывается законным, рассказали нам в пресс-службе Мосжилинспекции

Достаточно пару минут прошерстить интернет, чтобы понять: мечтают о дополнительном балкончике, не предусмотренном застройщиками, многие. Мотивы довольно просты: во-первых, там можно обустроить пусть небольшое, но личное пространство, а во-вторых, квартиры с лоджиями и балконами можно впоследствии продать дороже. В современных домах лоджии и балконы есть и на первых этажах, а вот, скажем, в хрущевках они не были предусмотрены. И у тамошних обитателей соблазн велик. Вопрос только в том, согласованы ли такие пристройки.

Этой осенью в Москве нашли, как минимум, шесть самовольно пристроенных балконов на первых этажах, рассказали "РГ" в Мосжилинспекции. Четыре из них - в корпусе № 1519 в Зеленограде, остальные - в доме № 71/1 на улице Свободы.

Частный случай балкона-самостроя. Фото: Мосжилинспекция

В инспекции объяснили, что главная опасность такой самоволки - потенциальный вред несущим конструкциям всего здания. Особенно если дом был построен достаточно давно. Жильцы, реализовавшие лайфхак, поняли, что дело пахнет жареным, и от греха подальше разобрали четыре незаконных лоджии. А по остальным двум объектам Мосжилинспекции пришлось судиться. В обоих случаях - решения в пользу истцов, и они в любом случае будут исполнены, балконы снесут.

А собственно, можно ли узаконить лоджию-самоделку? В Мосжилинспекции объясняют, что единственное существенное ограничение - такое переустройство можно делать только на первых этажах. Каких типовых проектов пристроенных балконов, подходящих как универсальное решение, к сожалению, нет, отметили в инспекции. Об этом, кстати, говорят и сами мастера в своих интернет-объявлениях. Есть, как минимум, два вида таких конструкций - подвесные и приставные, рассказывают в подрядных организациях с опытом таких работ. В первом случае плиту перекрытия как бы подвешивают на кронштейнах, закрепленных на стене.

Фото: Мосжилинспеция

В этом случае как раз надо рассчитывать, выдержат ли конструкции здания. Во втором варианте придется ставить балкон на собственный фундамент. Для дома это безопасно, но вот с фундаментом может разобраться только специализированная организация.

Фото: Мосжилинспекция

А кроме того, для применения лайфхака с балконом придется получить согласие жильцов. В Мосжилинспекцию нужно подавать такие документы:

- Проект переустройства и (или) перепланировки помещения, разработанный проектной организацией, являющейся членом саморегулируемой организации в области проектирования;

- Решение общего собрания собственников помещений в многоквартирном доме, оформленное протоколом.

Можно, кстати, обратиться в инспекцию за согласованием дистанционно - через mos.ru. Хлопот, конечно, многовато. Зато в финале может получиться вот что!

