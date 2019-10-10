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10.10.2019 14:03
Рубрика: В мире

ЛНР: Разведение сторон в районе Золотого снова сорвано

Текст: Константин Волков

В районе населенного пункта Золотой на территории ЛНР может быть снова сорвано разведение сил. Об этом сообщает 10 октября "Интерфакс" со ссылкой на Михаила Филипоненко, представителя ЛНР в Совместном центре по контролю и координации режима прекращения огня.

Фото: Виталий Белоусов/РИА Новости
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Предполагалось, что разведение сил начнется после пусков сигнальных ракет. Но когда со стороны ЛНР ракета была запущена, с украинской стороны ответа не последовало.

"Наша добрая воля, которая была определена сегодня пуском ракеты во второй раз, с надеждой, что все-таки украинская сторона одумается и начнет выполнять минские договоренности, не сработала", заявил Филипоненко.

Первый раз ракета была запущена днем ранее.

Речь идет о так называемом разводе сил в пилотных зонах, которое должно быть выполнено до 12 октября - это одно из главных условий проведения нового саммита "нормандской четверки", наряду с применением "формулы Штайнмайера".

Как отметил 10 октября министр иностранных дел РФ Сергей Лавров, "Когда состоялось в июне разведение сил в станице Луганской, которое все приветствовали, должно было состояться повторное разведение в Петровском и Золотом, - сказал министр. - Никаких семидневных ультиматумов никто никому не выдвигал, но когда пару раз это разведение не состоялось несколько дней назад, появились новые условия, о которых мы не слышали раньше. Вижу в этом одну причину - кто-то не хочет выполнять то, о чем договорились".

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