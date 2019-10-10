Футболист "Зенита" Малком успешно перенес операцию в одной из финских клиник, сообщает официальный сайт питерского клуба. В строй бразилец должен вернуться к началу следующего года.

Ранее стало известно, что у Малкома - редкая травма. У него повреждение проксимального мышечно-сухожильного перехода прямой мышцы левого бедра. Изначально в "Зените" решили обойтись без хирургического вмешательства, посчитав, что серьезных проблем со здоровьем у игрока нет. Но поскольку положительной динамики не наблюдалось, бразильцу все-таки сделали операцию.

До травмы Малком провел за "сине-бело-голубых" лишь два матча (против "Краснодара" и "Динамо"), не отметившись в них результативными действиями. Напомним, что 22-летний полузащитник - самый дорогой футболист Премьер-лиги. "Зенит" заплатил за него "Барселоне" 40 миллионов евро.