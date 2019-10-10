Мария Захарова назвала точки роста российско-китайского взаимодействия

- Мне кажется, что было бы правильно сделать упор на две составляющие. Первое - это вывод на качественно новый уровень двусторонних экономических отношений в полном объеме - включая межгосударственные экономические и торговые связи и связи между частным бизнесом, - отметила Мария Захарова. - Наш политический диалог давно развивается беспрецедентными темпами, а вот экономика требует дополнительного стимулирования. Второе - это развитие связей между представителями молодежи двух стран. Молодые люди наших стран должны знать больше друг о друге, должны быть заинтересованы в развитии различных двусторонних проектов, в ведении диалога по целому ряду направлений.

По словам Захаровой, у Москвы и Пекина существует прочная основа для дальнейшего наращивания отношений всеобъемлющего партнерства и стратегического взаимодействия.

- Самое главное, что на сегодняшний день есть между Россией и Китаем - это доверие. Оно стопроцентное на политическом уровне, а между людьми мы выстраиваем доверие на новом уровне, - подчеркнула Мария Захарова. - Именно доверие является символом двусторонних отношений, той платформой, на которой наши государства выстраивают диалог. Это очень важно, ведь сегодня весь мир теряет доверие. А наши страны демонстрируют, как это доверие можно сохранить и преувеличить.