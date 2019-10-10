Mastercard и НСПК запустят быстрые переводы за рубеж через систему ЦБ

Клиенты банков-участников запущенной Банком России Системы быстрых платежей получат возможность проводить быстрые межбанковские трансграничные переводы со счета на счет.

Предполагается, что они будут не только быстрее (практически в режиме онлайн), но и дешевле классических банковских переводов со счета на счет или с карты на карту. Сейчас банковские переводы за рубеж могут идти до пяти дней, комиссии составляют от 1 до 2 процентов от суммы.

Для вывода СБП на международный рынок Mastercard и Национальная система платежных карт заключили рамочное соглашение о сотрудничестве в развитии системы быстрых трансграничных платежей. Документ подписан на форуме "Финополис".

Первый зампред Банка России Ольга Скоробогатова особо отметила, что переводы через СБП должны иметь привлекательные клиентские тарифы.

Сроки запуска сервиса, его географию и тарифы установит рабочая группа НСПК и Mastercard.