С начала года горноспасательные подразделения МЧС России ликвидировали 17 аварий на различных шахтах по всей стране. К счастью, ни одна из них не привела к человеческим жертвам.

Такие цифры привели в пресс-службе МЧС России. Военизированные горноспасательные части МЧС России созданы и действуют по всей стране. Они обслуживают более 1200 объектов ведения горных работ и подземного строительства, а также другие опасные производственные объекты.

Больше всего шахт в Кемеровской области, поэтому там сосредоточены наиболее мощные подразделения горноспасателей.

В результате случившихся в шахтах ЧП пострадали 220 человек.

- С начала года силами МЧС России выполнены более 90 технических работ, организовано более 30 дежурств при ведении огневых работ, обслужено почти 3 тысячи массовых взрывов, установлено более тысячи режимов проветривания в забоях. Горноспасателями МЧС России выполнено более 15 тысяч профилактических обследований подземных горных выработок, - сообщили в пресс-службе МЧС России.

Сейчас развиваются и частные горноспасательные подразделения, которые конкурируют со спасателями МЧС. Поэтому чтобы владельцы шахт пользовались услугами профессиональных горноспасателей, их подготовка усилена. В августе будущего года в Ленинск-Кузнецком Кемеровской области впервые пройдут всероссийские соревнования по тактической подготовке горноспасателей. Профессиональные знания и навыки продемонстрируют работники аварийно-спасательных служб и подразделений.