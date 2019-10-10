Между украинскими подразделениями на Донбассе произошло столкновение

Столкновение между украинскими силовиками произошло вблизи участка разведения сил в районе Петровского.

"Военнослужащие 35-й бригады морской пехоты, занимающие позиции в данном районе (в районе участка разведения сил), придерживающиеся крайне радикальных националистических взглядов, отказались выполнять приказ своего командования отойти от занимаемых позиций, мотивируя это недопустимостью "сдачи украинской земли противнику", - рассказал представитель народной милиции ДНР, которого цитирует РИА Новости.

Мирным путем убедить военнослужащих выполнить приказ не удалось. В результате пришлось задействовать спецназ.