Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Национальная ассамблея Кубы избрала Мигеля Диас-Канеля Бермудеса президентом республики на ближайшие 5 лет. В ходе внеочередного заседания парламента также были избраны вице-президент страны, спикер Нацассамблеи и его заместитель, а также члены Госсовета.

Выборы прошли в соответствии с новой конституцией Острова Свободы, которая вступила в силу в апреле этого года. Помимо прочих изменений, новый верховный закон вводит должность президента и вице-президента республики. Должность президента страны на Кубе была упразднена в соответствии с социалистической конституцией 1976 года, а с тех пор лидером страны был глава Госсовета, который также являлся первым секретарем Коммунистической партии Кубы. С 2018 года должность главы Госсовета занимает избранный теперь президентом Кубы Мигель Диас-Канель. А вот первым секретарем Компартии по-прежнему остается Рауль Кастро. Таким образом существенные изменения в политической системе Острова свободы начались еще в прошлом году.

Теперь же, в соответствии с новой конституцией, Государственный совет Кубы будет возглавлять спикер парламента. На эту должность в ходе заседания Нацассамблеи был переизбран Эстебан Ласо. Таким образом, Госсовет останется надзорным органом, контролирующим проводимую главой страны политику, однако не определяющим курс государства. Отныне глава Госсовета не является главой государства. В его состав, помимо руководства Нацассамблеи, вошли видные публичные фигуры.

Вице-президентом Кубы стал Сальвадор Антонио Вальдес Меса, который до этого момента занимал должность первого заместителя Госсовета.