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10.10.2019 21:08
Рубрика: В мире

Мигель Диас-Канель избран президентом Кубы

Текст: Сергей Новиков ( Гавана)
Национальная ассамблея Кубы избрала Мигеля Диас-Канеля Бермудеса президентом республики на ближайшие 5 лет. В ходе внеочередного заседания парламента также были избраны вице-президент страны, спикер Нацассамблеи и его заместитель, а также члены Госсовета.
Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: LUONG THAI LINH / POOL / AFP Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: LUONG THAI LINH / POOL / AFP
Мигель Диас-Канель Бермудес. Фото: LUONG THAI LINH / POOL / AFP
Фото: iStock
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Выборы прошли в соответствии с новой конституцией Острова Свободы, которая вступила в силу в апреле этого года. Помимо прочих изменений, новый верховный закон вводит должность президента и вице-президента республики. Должность президента страны на Кубе была упразднена в соответствии с социалистической конституцией 1976 года, а с тех пор лидером страны был глава Госсовета, который также являлся первым секретарем Коммунистической партии Кубы. С 2018 года должность главы Госсовета занимает избранный теперь президентом Кубы Мигель Диас-Канель. А вот первым секретарем Компартии по-прежнему остается Рауль Кастро. Таким образом существенные изменения в политической системе Острова свободы начались еще в прошлом году.

Фото: Istock
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Теперь же, в соответствии с новой конституцией, Государственный совет Кубы будет возглавлять спикер парламента. На эту должность в ходе заседания Нацассамблеи был переизбран Эстебан Ласо. Таким образом, Госсовет останется надзорным органом, контролирующим проводимую главой страны политику, однако не определяющим курс государства. Отныне глава Госсовета не является главой государства. В его состав, помимо руководства Нацассамблеи, вошли видные публичные фигуры.

Вице-президентом Кубы стал Сальвадор Антонио Вальдес Меса, который до этого момента занимал должность первого заместителя Госсовета.

В мире Северная и Центральная Америка Куба
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