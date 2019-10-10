Минсельхоз отметил увеличение площадей новых виноградников

В 2019 году планируется ввести в оборот 6,7 тысячи гектаров новых виноградных плантаций, заявила заместитель министра сельского хозяйства Оксана Лут на площадке XXI Российской агропромышленной выставки "Золотая осень - 2019".

В 2018 году в стране было заложено 5 тысяч гектаров виноградников. В результате, урожай этого года, как ожидается, превысит прошлогодние показатели.

Растет также производство вин из российского винограда, отметила замминистра. По ее словам, за последние годы виноградарство и виноделие стали одними из самых динамично развивающихся и перспективных направлений сельского хозяйства России.

"У российского виноградарства и виноделия большой потенциал, но предстоит много работы для того, чтобы его раскрыть. Необходимо решить широкий спектр вопросов, связанных с аудитом и рекультивацией старых виноградников, развитием питомников и производством посадочного материала, сокращением производственных и логистических затрат, техническим оснащением предприятий", - приводит слова Оксаны Лут пресс-служба ведомства.

Позитивная динамика в подотрасли стала возможной благодаря государственной поддержке. В 2019 году на частичную компенсацию затрат на закладку и уход за виноградниками дополнительно выделено 1,6 миллиарда рублей. Общий объем субсидирования по этому направлению в текущем году планируется на уровне более 3 миллиардов рублей.

В Минсельхозе также считают важным направлением популяризацию качественного российского вина на внутреннем и внешнем рынках.