МКБ за год привлек более 77 млрд рублей по вкладу "Гранд" для пенсионеров

В октябре 2018 года Московский кредитный банк (МКБ) представил вклад в рублях для пенсионеров "Гранд". За год предложением воспользовались более 115 тысяч клиентов, которые открыли вклады на общую сумму более 77 млрд рублей. Средняя сумма вклада составила почти 520 тысяч рублей.

Минимальная сумма для размещения составляет 1 тысячу рублей, а максимальная - 10 миллионов рублей. Предложение действует для клиентов, достигших общего пенсионного возраста. Оформить вклад можно при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки о назначении пенсии. Возможны три варианта размещения денежных средств: 370 , 540 и 730 дней. Максимальная доходность составляет 7,2% годовых.

Оформить вклад можно в офисах банка, а также в мобильном и интернет-банке "МКБ Онлайн". Предусмотрено пополнение до суммы максимального лимита в течение всего срока вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.

"Специальные предложения для пенсионеров - динамично развивающийся сегмент, в котором мы стремимся предлагать лучшие условия. На текущий момент ставка 7,2% от МКБ - одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит пенсионерам сохранить и приумножить свои сбережения в надежном банке", - прокомментировал руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.

Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.

Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"