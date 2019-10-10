МКБ за год привлек более 77 млрд рублей по вкладу "Гранд" для пенсионеров

Минимальная сумма для размещения составляет 1 тысячу рублей, а максимальная - 10 миллионов рублей. Предложение действует для клиентов, достигших общего пенсионного возраста. Оформить вклад можно при предъявлении пенсионного удостоверения либо справки о назначении пенсии. Возможны три варианта размещения денежных средств: 370 , 540 и 730 дней. Максимальная доходность составляет 7,2% годовых.
Оформить вклад можно в офисах банка, а также в мобильном и интернет-банке "МКБ Онлайн". Предусмотрено пополнение до суммы максимального лимита в течение всего срока вклада. Выплата процентов осуществляется ежемесячно на отдельный счет.
"Специальные предложения для пенсионеров - динамично развивающийся сегмент, в котором мы стремимся предлагать лучшие условия. На текущий момент ставка 7,2% от МКБ - одно из самых выгодных предложений на рынке, которое позволит пенсионерам сохранить и приумножить свои сбережения в надежном банке", - прокомментировал руководитель дирекции развития розничного и электронного бизнеса МКБ Алексей Охорзин.
Узнать подробности и открыть вклад можно по ссылке.
Пресс-релиз предоставлен ПАО "Московский Кредитный Банк"