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10.10.2019 19:24
Рубрика: Власть

Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь

Текст: Анна Спицына

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает смертную казнь "архаичной мерой наказания", и считает, что ей найдена достойная альтернатива - пожизненное заключение. Об этом она сообщила в Instagram 10 октября, во Всемирный день борьбы со смертной казнью.

Фото: Отдел по взаимодействию со СМИ аппарата Уполномоченного по правам человека в РФ
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- В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии, - считает российский омбудсмен.

Смертная казнь как мера необратимая, лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. "Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован", - пишет Татьяна Москалькова.

Напомним, что Всемирный день борьбы со смертной казнью учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни для того, чтобы сократить в мире количество смертных приговоров.

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Сегодня человечество отмечает чрезвычайно важную дату – Всемирный день борьбы со смертной казнью. В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии. Смертная казнь лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован. Считаю, что пожизненное заключение является достойной альтернативой этой архаичной мере наказания. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #правачеловека #worlddayagainstthedeathpenalty

Публикация от Татьяна Москалькова (@moskalkova.official)

Власть Право Права человека Президент Уполномоченный по правам человека Обсуждение вопроса о смертной казни в России
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