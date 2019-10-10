Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь

Омбудсмен Татьяна Москалькова считает смертную казнь "архаичной мерой наказания", и считает, что ей найдена достойная альтернатива - пожизненное заключение. Об этом она сообщила в Instagram 10 октября, во Всемирный день борьбы со смертной казнью.
- В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии, - считает российский омбудсмен.
Смертная казнь как мера необратимая, лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. "Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован", - пишет Татьяна Москалькова.
Напомним, что Всемирный день борьбы со смертной казнью учрежден в 2003 году по инициативе Всемирной коалиции по запрету смертной казни для того, чтобы сократить в мире количество смертных приговоров.
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Сегодня человечество отмечает чрезвычайно важную дату – Всемирный день борьбы со смертной казнью. В Российской Федерации действует мораторий на смертную казнь, и, на мой взгляд, это является необходимым условием развития любого общества в духе права и демократии. Смертная казнь лишает человека возможности оспорить несправедливый приговор и добиться правды и справедливости. Лишив человека жизни, органы власти уже не могут исправить судебную ошибку. А от ошибок в этом мире никто не застрахован. Считаю, что пожизненное заключение является достойной альтернативой этой архаичной мере наказания. #уполномоченныйпоправамчеловекаврф #омбудсмен #москалькова #правачеловека #worlddayagainstthedeathpenalty