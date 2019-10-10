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10.10.2019 20:33
Рубрика: Спорт

Нервы крепче мышц

Россияне вырвали у китайцев командное "золото" ЧМ
Текст: Анна Козина
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Мужская сборная России по спортивной гимнастике впервые с 1991 года, когда победу праздновали еще советские спортсмены, поднялась на высшую ступеньку пьедестала почета в командном многоборье на чемпионате мира.
Артур Далалоян признался, что целый год жил мыслями о победе над китайцами в командном турнире. Фото: РИА Новости Артур Далалоян признался, что целый год жил мыслями о победе над китайцами в командном турнире. Фото: РИА Новости
Артур Далалоян признался, что целый год жил мыслями о победе над китайцами в командном турнире. Фото: РИА Новости

Героями турнира в Штутгарте стали Никита Нагорный, Артур Далалоян, Денис Аблязин, Давид Белявский и Иван Стретович. Наши парни набрали 261,726 балла и взяли реванш у китайцев (260,729), которым в прошлом году проиграли ничтожные 0,049 балла.

Сборная Китая вообще самая титулованная команда в этом виде программы. На счету гимнастов из Поднебесной 12 титулов. Но здесь можно провести параллель с прыжками в воду, где тоже хозяйничают китайцы. Илья Захаров на Олимпийских играх-2012, Захаров и его напарник по синхронным прыжкам Евгений Кузнецов на чемпионате мира-2017 уже доказывали, что даже этих, казалось бы, непобедимых соперников можно заставить дрогнуть. Когда к ним подбираешься слишком близко, у привыкших к бесспорному лидерству фаворитов сдают нервы, и они допускают ошибки.

Этой важной победы на чемпионате мира российские гимнасты ждали 28 лет

Именно так случилось и в финале ЧМ в Штутгарте. Судьба золотой медали решалась на перекладине. И в первом же подходе Сунь Вэй сорвался со снаряда. А все наши ребята справились. Иван Стретович только восстановился после травмы плеча, но закрыл четыре вида. Артур Далалоян собрался после того, как снова допустил ошибку на брусьях. В прошлом году та ошибка стала роковой. А финальную точку поставил Никита Нагорный.

Старший тренер сборной России Валентина Родионенко отметила: "Это была борьба нервов". Нагорный подтвердил, что психологически мы задавили китайцев. Никита сам вызвался закрывать соревнования на перекладине и признался, что не испытывал никакого давления из-за стартового номера.

Россиянки выиграли "серебро" ЧМ по спортивной гимнастике

- Перед подходом я чувствовал себя спокойно и уверенно. Хотя такого уровня ответственности, как в спорте, не почувствуешь больше нигде, - приводит слова Нагорного официальный сайт Международной федерации гимнастики. - Перед тем как подошел к снаряду, постарался насладиться моментом. Если честно, сложно описать свои эмоции. Наверное, когда я вернусь домой, отдохну, все проанализирую, то пойму, осознаю всю значимость этой победы.

Но расслабляться тоже нельзя. Японцы, завоевавшие "бронзу", готовятся к домашней Олимпиаде. А китайцы уже пообещали вернуть титул сильнейшей команды в Токио. Об этом заявил абсолютный чемпион мира 2017 года китаец Сяо Жотен, который в прошлом году уступил титул в личном многоборье Артуру Далалояну.

Спорт Виды спорта Гимнастика
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