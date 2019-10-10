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10.10.2019 20:17
Рубрика: Происшествия

Деньги из дыма

МВД одобрило предложение штрафовать родителей за курящих детей
Текст: Михаил Фалалеев
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
В топе новостей прозвучало сообщение, что в МВД предложили привлекать родителей к административной ответственности и штрафам за курящих детей.
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Официальный представитель МВД России Ирина Волк сообщила, что "в рамках выполнения поручения Правительственной комиссии по профилактике правонарушений профильным ведомством подготовлено предложение об установлении административной ответственности родителей или иных законных представителей за потребление табака несовершеннолетними в виде административного штрафа в размере от 1500 до двух тысяч рублей, по аналогии с административным наказанием, предусмотренным за нахождение несовершеннолетних в состоянии опьянения".

Фото: Тарас Литвиненко/РИА Новости
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При этом в МВД не уточнили, каким именно "профильным ведомством" было подготовлено это предложение. Скорее всего, речь идет о минздраве или министерстве юстиции.

Подобное предложение действительно прозвучало 23 сентября на заседании указанной правительственной комиссии.

Кстати, в 2009 году в Госдуму подавался похожий законопроект. Предлагалось внести в КоАП статью, определяющую ответственность родителей или опекунов за курящих детей.

Но тогда этот проект отклонили. Законодатели посчитали, что ответственность взрослых уже и так достаточно четко прописана - за ненадлежащее воспитание несовершеннолетних.

Сюда входит и употребление детьми алкоголя, наркотиков и, разумеется, курение. Зачем вводить отдельную статью?

Впрочем, предложение штрафовать родителей пока не продумано с антикоррупционной точки зрения.

В Госдуме не хотят вводить штрафы для родителей курящих детей

Не появится ли у иных правоохранителей соблазн заработать на папах и мамах за недосмотр за недорослями?

А уж как можно при желании "прижать" детские дома и других официальных опекунов - мол, вам доверили детей, а они у вас - о ужас! - курят.

По мнению экспертов, сразу возникает масса вопросов. Например, как фиксировать факт курения несовершеннолетним? Фотографировать его, снимать на видео, а затем демонстрировать в суде, который и вынесет вердикт? Не будут ли при этом нарушены права ребенка?

Не появятся ли у иных правоохранителей соблазн заработать на недосмотре за недорослями?

Как вообще будут устанавливать личность ребенка, если, скажем, у него не окажется при себе никаких документов? Сразу увозить в полицию и держать там, так сказать, до выяснения? А если с несовершеннолетним при этом что-нибудь случится - травма или приступ какой-нибудь болезни? Вряд ли любой сотрудник полиции рискнет взять на себя такую ответственность.

Опять же, будут ли предусмотрены какие-нибудь профилактические меры, допустим, предупреждение на первый случай?

А если родители или опекуны выдвинут встречный иск - мол, мы ничего не знали о курении подростков?

Суды вполне рискуют увязнуть в лавине появившихся буквально на ровном месте дел.

Происшествия Правосудие Охрана порядка Общество Здоровье Правительство МВД Борьба с курением
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