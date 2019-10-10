Во все региональные управления МВД России разослана методичка о правоприменении вступившей в силу в марте этого года статьи Кодекса об административных правонарушениях об интернет-оскорблениях в адрес госвласти. Как выяснилось, не все сотрудники МВД правильно поняли, в каких именно случаях следует привлекать интернет-пользователей к ответственности по новой статье. Проще говоря, не обошлось без перегибов.

Документ называется - "Порядок действий по документированию административных правонарушений по частям 3-5 статьи 20.1 КоАП". Подписан он первым заместителем министра внутренних дел генерал-полковником полиции Александром Горовым. Опубликовал документ в своем аккаунте в соцсети глава Международной правозащитной группы "Агора", член Совета при президенте РФ по правам человека Павел Чиков.

Кстати, в середине лета глава СПЧ Михаил Федотов указывал, что посыпавшиеся в массовом порядке в полицию заявления об оскорблении власти стали напоминать эпидемию. По его словам, правоохранительным органам прежде, чем заводить дела по новой статье, необходимо разобраться во всех деталях и правильно их квалифицировать. Он привел в пример случай с депутатом кировской гордумы Павлом Валенчуком, которого возмутил мем в соцсети, и он написал заявление в полицию. Федотов подчеркнул, что подобные обращения только вредят обществу.

Если быть точным, в статье, к правоприменению которой появились замечания, звучит так: "Распространение в информационно-телекоммуникационных сетях, в том числе в сети "Интернет", информации, выражающей в неприличной форме, которая оскорбляет человеческое достоинство и общественную нравственность, явное неуважение к обществу, государству, официальным государственным символам РФ, Конституции РФ или органам, осуществляющим государственную власть в РФ".

Александр Горовой поручил руководителям региональных управлений взять все дела по этой статье под личный контроль и отправлять информацию о каждом правонарушении в Главное управление по обеспечению охраны общественного порядка МВД.

В рекомендациях же перечислены условия, необходимые для возбуждения дел о неуважении к власти. Так, опубликованная в Сети оскорбительная информация должна быть предназначена для неопределенного круга лиц. Личная переписка пользователей под часть 3 статьи 20.1 КоАП не подходит. Наказуемая информация должна содержать оскорбления в адрес Конституции РФ, флага, герба, гимна, президента, Совета Федерации или Госдумы. То есть чиновники регионального уровня не подпадают под действие статьи.

Кроме того, такие сообщения должны быть написаны в грубой форме с использованием нецензурной лексики, изображений непристойного характера, а опубликовавший эту информацию, должно быть установлено, "противопоставляет себя окружающим, демонстрирует надменность, цинизм и унизительное отношение к обществу, государству и госсимволам".

При отсутствии хотя бы одного из этих условий дело об оскорблении власти не должно возбуждаться, оговаривается в методичке.

Более того, руководителям поручено проводить служебные проверки "по каждому факту неправильной квалификации административного правонарушения".

Чтобы полицейским проще было квалифицировать подобные правонарушения, им рекомендовано привлекать экспертов и прокуратуру. Так, спорное сообщение или изображение следует отдать на исследование. Материалы по каждому делу поручено отправлять прокурорам в течение суток. При их отрицательном ответе необходимо немедленно выносить постановление о прекращении дела.

Материалы по каждому делу поручено отправлять прокурорам в течение суток. При их отрицательном ответе необходимо немедленно прекращать дело

Закон о неуважении власти вступил в силу в марте 2019 года. По данным правозащитной организации "Агоры", за первое полугодие всего было заведено 45 административных производств по части 3 статьи 20.1 КоАП.

Из совсем свежих примеров - жительнице Красноярского края присудили штраф за неуважение к приставам. В соцсети "Одноклассники" она опубликовала запись с оскорблениями в их адрес. Кстати, согласно методичке генерала Горового, такое дело не должно были заводить изначально.

Наказание для хамов и грубиянов по указанной статье предусмотрено в виде штрафа в размере от 30 до 100 тысяч рублей. За повторное аналогичное нарушение штраф предусмотрен уже в размере от 100 тысяч до 200 тысяч рублей или административный арест на срок до 15 суток. Рецидивистам же грозит опять же арест на 15 суток либо штраф уже в размере от 200 тысяч до 300 тысяч рублей.