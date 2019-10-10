На ТВ впервые покажут документальный фильм о Михаиле Пуговкине

Новости

Художественный фильм о военных России в Сирии выйдет в 2020 году 18:55
Путин поддержал идею фонда поддержки футбольных клубов 18:50
В Крыму двоих военнослужащих отправили в колонию за дедовщину 18:50
В Крыму Зеленскому напомнили о месте истоков Днепра 18:48
В Москве шесть машин попали в массовое ДТП 18:47
Работник рязанской УК избил клиента молотком 18:28
Колодин: Россия выиграет у Шотландии со счетом 3:0 18:20
Путин допустил возможность налоговых льгот спортивным организациям 18:15
В Севастополе спустили на воду первый со времен Украины плавкран 18:15
Путин рассказал, как ему в юности сломали нос в секции бокса 18:14
СМИ сообщили о смерти вдовы Папанова, актрисы Надежды Каратаевой 18:14
В США белки едва не сожгли большой кроссовер 18:12
В Минтруда рассказали о трудоустройстве переобученных предпенсионеров 18:05
В Петербурге заключили контракт на строительство первого экопарка 18:03
Бой в стратосфере: МиГ-31 сняли на видео во время ночных тренировок 17:56
МИД назвал грубой провокацией публикацию о российском спецназе в Норвегии 17:52
Захарова отметила совпадение технологий вмешательства на акциях в РФ и КНР 17:52
В КБР полицейский избил подростков ради признания в краже 17:48
Обнаружен древнеегипетский путеводитель по загробному миру 17:48
В Таиланде откопали огромного сиамского динозавра 17:46
На Балтике в одном месте нашли сразу два богатых монетных клада 17:44
Урожай зерна в России к 2024 году вырастет до 141 миллиона тонн 17:42
НАН Беларуси и МГУ заключили соглашение о сотрудничестве 17:40
Итальянские бары заменят пластиковые трубочки на макароны 17:31
Агроэкспорт России в 2019 году составит 24 млрд долларов 17:30
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 18:43
Рубрика: Культура

На ТВ впервые покажут документальный фильм о Михаиле Пуговкине

Текст: Сусанна Альперина
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Так любимые зрителем персонажи Пуговкина его самого не радовали - он мечтал о ролях, которые докажут, что он глубже, сложнее, значительней... Фото: Николай Малышев / Фотохроника ТАСС Так любимые зрителем персонажи Пуговкина его самого не радовали - он мечтал о ролях, которые докажут, что он глубже, сложнее, значительней... Фото: Николай Малышев / Фотохроника ТАСС
Так любимые зрителем персонажи Пуговкина его самого не радовали - он мечтал о ролях, которые докажут, что он глубже, сложнее, значительней... Фото: Николай Малышев / Фотохроника ТАСС

Премьера документального фильма "Михаил Пуговкин. Я всю жизнь ждал звонка" - ТВ Центр, 19 октября в 10.20.

Новый документальный фильм ценен прежде всего тем, что в нем впервые представлена история творческой и личной жизни Михаила Пуговкина в изложении дочери. Елена Прибрежецкая - единственный ребенок Пуговкина - дала для ленты эксклюзивное интервью. Так что не­удивительно, что акцент будет сделан на роли женщин в судьбе народного артиста СССР. Четыре женщины разделили его судьбу на четыре неравные части. Первой была мать - сильная и властная, из-под влияния которой он не выходил до самой ее смерти. Первая жена Надежда Надеждина - первая любовь, глубокие и мучительные отношения, продлившиеся 15 лет. Она родила ему единственного ребенка - дочь Елену, но семьи так и не получилось. У супруги была своя карьера в театре, свои амбиции, свой путь. А Пуговкину было нужно, чтобы женщина отдала ему всю себя. И однажды нашелся такой человек - знаменитая певица Александра Лукьянченко. Красивая, светская, обеспеченная и к тому же замужняя дама, старше его на 11 лет. Она влюбилась в неухоженного, пьющего и нищего молодого актера, поверила в его талант, в его будущее. Их брак длился 30 лет. При ней и во многом благодаря ей Михаил Пуговкин стал большой звездой советского кино. А когда Александры Николаевны не стало, жизнь снова резко поменялась. Появилась новая женщина, и с ней началась новая эпоха.

Фото: Сергей Мальгавко/ РИА Новости
Фото: памятник Народному артисту Михаилу Пуговкину открыли в Крыму

Почему любимый всеми и каждым Михаил Пуговкин всю жизнь считал себя нераскрытым актером, как это могло случиться при таких ролях, такой славе? Он так много играл, но все, оказывается, было не то. Все эти боцманы, начальники троллейбусного парка, сказочные цари - всего лишь работа, деньги, не более того. Михаил Пуговкин хотел сыграть Отелло - разве можно в это поверить! О чем жалел и чем гордился Михаил Иванович? Почему единственная дочь так и не стала ему близким человеком? В фильме также - откровенные воспоминания Александра Панкратова-Черного о последних встречах со старшим товарищем, а еще об артисте расскажут Вера Васильева, Сергей Никоненко и Валентин Смирнитский.

Смотрите также:

Документальный фильм Саиды Медведевой "Мустай" - "Россия 1", 20 октября в 01.00.

Мустай Карим - литературный псевдоним писателя, драматурга, народного поэта Башкортостана Мустафы Каримова, 100 лет со дня рождения которого исполняется 20 октября.

Его произведения переведены на десятки языков, пьесы не сходят со сцен театров, повести экранизированы. Дневники, прозу и стихотворения писателя в фильме читают Владимир Спиваков, Чулпан Хаматова, Алсу, Сергей Безруков, Александр Галибин. Вспомнят Мустафу Сафича Минтимер Шаймиев, Никита Михалков, Михаил Швыдкой, Иосиф Кобзон, Андрей Дементьев.

Сразу после - на этом же канале премьера нового фильма Александра Галибина "Сестренка" (20 октября в 02.20). А телеканал "Россия К" к дате представит документальный фильм "Мустай Карим" из цикла "Беседы с мудрецами" (20 октября в 14.15).

Культура Кино и ТВ ТВ и сериалы Кино и ТВ с Сусанной Альпериной Гид-парк
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Путин произвел назначения в своей администрации
Эрдоган обосновал право Турции на операцию в Сирии
Лавров: РФ не допустит пересмотра предыдущих решений "нормандской четверки"
Отпущенная властями Ирана журналистка Юзик вернулась в Москву