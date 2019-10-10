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10.10.2019 11:28
Рубрика: Экономика

Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты

Текст: Игорь Зубков

ЦБ РФ продолжает изучать возможность выпуска национальной криптовалюты. Пока ее преимущества по сравнению с обычными электронными деньгами не очевидны, тогда как риски налицо, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис".

Фото: Александр Корольков/ РГ
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Она отметила, что многие центральные банки обсуждают эту перспективу. На форуме по просьбе Набиуллиной зампред Народного банка Китая Фань Ифэй рассказал, почему, несмотря на жесткий запрет криптовалют и ICO, Китай всерьез изучает возможность выпуска национальной криптовалюты.

О том, что и Банк России рассматривает этот вопрос, впервые рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в 2017 году.

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