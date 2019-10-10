Набиуллина сомневается в преимуществах национальной криптовалюты

ЦБ РФ продолжает изучать возможность выпуска национальной криптовалюты. Пока ее преимущества по сравнению с обычными электронными деньгами не очевидны, тогда как риски налицо, сказала глава Банка России Эльвира Набиуллина на форуме "Финополис".

Она отметила, что многие центральные банки обсуждают эту перспективу. На форуме по просьбе Набиуллиной зампред Народного банка Китая Фань Ифэй рассказал, почему, несмотря на жесткий запрет криптовалют и ICO, Китай всерьез изучает возможность выпуска национальной криптовалюты.

О том, что и Банк России рассматривает этот вопрос, впервые рассказала первый зампред ЦБ РФ Ольга Скоробогатова в 2017 году.