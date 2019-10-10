NASA отложило на сутки запуск прибора изучения ионосферы

Национальное управление по аэронавтике и исследованию космического пространства США (NASA) отложило на 24 часа запуск спутника ICON, предназначенного для изучения ионосферы Земли. Причиной такого решения стали неблагоприятные погодные условия.

Об этом сообщается на сайте ведомства, пишет ТАСС. Старт ракеты-носителя Pegasus со спутником ICON должен был состояться в четверг в 04:30 мск с космодрома на мысе Канаверал (штат Флорида). Подчеркивается, что пуск был отложен именно из-за погоды, а не по техническим причинам.

По данным РИА Новости, ICON должен был отправиться в космос еще в 2017 году, но из-за технических проблем с ракетой-носителем запуск откладывался. Аппарат стоимостью 252 миллиона долларов будет собирать данные на границе ионосферы Земли и космоса. Миссия ICON рассчитана на два года. Его создатели надеются, что спутник поможет лучшему пониманию "космической погоды".