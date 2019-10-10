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Рубрика: Экономика

Назван предел ослабления рубля до весны

Текст: Роман Маркелов
Курс рубля накануне укрепился к доллару на фоне новостей о планируемом расширении баланса Федеральной резервной системой (ФРС) США. Однако этот рост может быть недолгим, допускают аналитики.
Фото: istock Фото: istock
Фото: istock

В целом мировые рынки находятся в режиме ожидания, констатирует главный аналитик "БКС Премьер" Антон Покатович. С одной стороны, ожидания от итогов торговых переговоров между США и Китаем продолжили ухудшаться. С другой стороны, во вторник вечером ФРС подала рынкам сигнал о том, что в ближайшее время регулятор вновь вернется к увеличению своего баланса. Такие действия регулятора стоит рассматривать как возобновление слабо "замаскированной" программы QE (количественного смягчения), считает аналитик.

Фото: iStock
Доллар может оказаться под давлением

В плоскости торговых переговоров напряжение продолжает нарастать - стороны обменялись взаимными выпадами по поводу предоставления виз. Более того, Китай продолжает как осуждать санкционное давление со стороны Штатов против своих компаний, так и демонстрирует полную готовность к сохранению жесткости своих переговорных позиций, отмечает Покатович.

Большого прорыва в переговорах, по его мнению, ожидать не стоит. Возможна промежуточная сделка, в то время как наиболее острые углы по защите интеллектуальной собственности, субсидиарной поддержке китайских компаний останутся нерешенными. В пессимистичном сценарии можно ожидать очередного обострения, итогом которого станет взаимное усиление тарифных ограничений, говорит Покатович.

Примечательными видятся и заявления главы ФРС Джерома Пауэлла о скором возобновлении увеличения баланса Федрезерва. Несмотря на то, что Пауэлл говорит о "поддерживающем рыночную ликвидность" характере данных мер, они, с одной стороны, являются страховкой рынка от возможных негативных итогов торговых переговоров, с другой стороны - подготовкой к активизации полноценных программ количественного смягчения, полагает Покатович.

Фото: istock
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В результате в ближайшие дни можно ожидать повышенных рыночных колебаний. Сомнений рынка в том, что американские монетарные власти пойдут на масштабные меры поддержки рыночного роста, остается все меньше, говорит аналитик.

Общий баланс рисков, учитывая негативный новостной фон со стороны торговых переговоров между США и Китаем и растущую вероятность жесткого Brexit, выглядит не особенно позитивным, констатируют аналитики банка "Санкт-Петербург". В этом контексте укрепление российской валюты накануне ниже 65 рублей за доллар выглядит как временное явление, предоставляющее хорошую возможность для покупки валюты, считают они. По среднесрочному прогнозу аналитиков банка, российская валюта ослабнет до уровня 66-67 рублей за доллар в ближайшие два квартала.

Экономика Финансы Валютный рынок
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