Названа цена Red Dead Redemption 2 для ПК. Она не "кусается", но есть нюансы

В фирменном лаунчере Rockstar Games открылся предзаказ ПК-версии интерактивного вестерна Red Dead Redemption 2. На данный момент игру можно оплатить только в этом приложении.

До 22 октября действует акция - специальное издание с дополнительным контентом отдают по цене стандартного издания - 2499 рублей. На данный момент это самый доступный ценник. Ultimate-версия со всеми бонусами будет стоить 3999 рублей, сейчас по скидке ее можно забрать за 3299 рублей.

Учитывая, что RDR 2 - это один из самых больших и масштабных проектов текущего поколения, прохождение основной части кампании займет очень много времени и уж точно стоит денег, которые за это просит издатель. Также не стоит забывать про онлайн-составляющую, которая запросто способна поглотить все свободное время. Поэтому 2499 рублей за все это - более чем разумный прайс.

Но все же есть один момент - на большинстве площадок игра выходит 5 ноября и только спустя месяц - в декабре - появится в Steam. Возможно, онлайн-магазину Гейба Ньюэлла удастся провернуть с Rockstar Games сделку, и Valve сделает то, что у нее получается лучше всего - игра сразу же попадет на новогоднюю распродажу, где ее можно будет взять с хорошей скидкой.

Стоит отметить, что это лишь теории и догадки, но, с другой стороны, геймерам, которые ждали Red Dead Redemption 2 на ПК целый год, есть смысл подождать еще месяц, чтобы купить ее подешевле.