Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды

Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".

В этом смысле полезна пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин. Например, мясо птицы.

Альтернатива курице - богатый витаминами группы В лосось. Эффект от продукта можно усилить, если подать его с гарниром из бобовых или с зеленью.

Как оказалось, сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста. Подойдет кимчи.

Среди суперпродуктов, которые могут уменьшить толщину стенок сосудов и удалить ненужный "налет", названы чеснок (его лучше употреблять в сыром виде) и гранат. Сок последнего, согласно одному из исследований, при регулярном употреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30%. При условии, что продукт натуральный и хорошего качества.