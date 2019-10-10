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10.10.2019 08:43
Рубрика: Общество
Проект: Наука

Названы семь простых продуктов, которые помогут очистить сосуды

Текст: Оксана Грибанова
Фото: iStock Фото: iStock
Фото: iStock

Зарубежные медики рекомендуют включить в рацион ряд продуктов, которые способны уменьшить толщину стенок сосудов и препятствовать тому, чтобы они "забивались".

В этом смысле полезна пища, содержащая в большом количестве вещество L-аргинин. Например, мясо птицы.

Фото: iStock
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Альтернатива курице - богатый витаминами группы В лосось. Эффект от продукта можно усилить, если подать его с гарниром из бобовых или с зеленью.

Как оказалось, сократить вредное воздействие токсичных химических веществ способна ферментированная капуста. Подойдет кимчи.

Среди суперпродуктов, которые могут уменьшить толщину стенок сосудов и удалить ненужный "налет", названы чеснок (его лучше употреблять в сыром виде) и гранат. Сок последнего, согласно одному из исследований, при регулярном употреблении в течение года может помочь уменьшить толщину стенок сосудов на 30%. При условии, что продукт натуральный и хорошего качества.

Общество Здоровье Медицина и здоровое питание
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