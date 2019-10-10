А у фотографа жена - член Королевской академии, поэтесса Катарина Фростенсон. И шведские академики уловили связь между распущенностью мужа-фотографа с утечкой данных о будущих лауреатах. И премию отменили. Такое было лишь однажды - в 1943-м. В разгар мировой войны писатели остались без Нобеля. С тех пор в мире много чего изменилось.
Наверстывая упущенное, 10 октября Нобелевский комитет по литературе назвал лауреатом за 2018 год польскую писательницу Ольгу Токарчук, а за нынешний - австрийского прозаика Петера Хандке.
BREAKING NEWS:— The Nobel Prize (@NobelPrize) 10 октября 2019 г.
The Nobel Prize in Literature for 2018 is awarded to the Polish author Olga Tokarczuk. The Nobel Prize in Literature for 2019 is awarded to the Austrian author Peter Handke.#NobelPrize pic.twitter.com/CeKNz1oTSB
Формулировки нобелевских академиков - особый жанр, заставляющий надолго задуматься. Ольга Токарчук награждена "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Петер Хандке - "за влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследуется периферия и специфика человеческого опыта".
Между двумя лауреатами существенная разница в возрасте. Первый роман Петера ("Шершни") вышел, когда Ольге было четыре года. Токарчук родилась и живет в Польше. Дебютировала в 1993 году "Путешествием людей-книг". Среди известных ее романов - "Правек и другие времена", "Бегуны".
Хандке родился в австрийской деревне, живет в Германии. Давно известен как влиятельный, авторитетный писатель. Среди известных его произведений, помимо "Шершней", "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", "Женщина-левша". Написал сценарий к фильму Вима Вендерса "Небо над Берлином". Симпатичная черта: он не пытается улавливать конъюнктуру окружающей среды - в самое неурочное время выступил в защиту бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.
Токарчук сказала о нелегкой доле писателя в "Бегунах": "Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд - хуже занятия просто не придумаешь. Ты обречен на постоянное заточение внутри себя, в одиночной камере. Это контролируемый психоз, паранойя и мания, лишенные перьев, турнюров и венецианских масок... - скорее уж нацепившие фартук мясника".
И Хандке - о писательском труде: "...Иногда во время работы над этим рассказом мне порядком надоедало быть откровенным и честным, хотелось взяться за что-то такое, где можно и приврать, и притвориться - например, написать пьесу".
У Токарчук есть премия Букера. У Хандке премия Шиллера. И это важно. Но писателей надо читать. Только тогда имеют смысл - регалии и титулы.
А Токарчук и Хандке, кстати, переводятся и издаются на русском давно.