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10.10.2019 17:47
Рубрика: Культура

Мужчина-правша, женщина-левша

Нобелевскими лауреатами за два года назвали Ольгу Токарчук и Петера Хандке
Текст: Игорь Николаев
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
В Стокгольме объявили имена лауреатов Нобелевской премии по литературе сразу за два года. Почему так - всем известно. В прошлом году Нобеля писателям не присудили, потому что фотограф Жан-Клод Арно сексуально домогался сразу 18 женщин. Какая связь?
Фото: REUTERS/Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler Фото: REUTERS/Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler
Фото: REUTERS/Michele Tantussi/Dominic Ebenbichler

А у фотографа жена - член Королевской академии, поэтесса Катарина Фростенсон. И шведские академики уловили связь между распущенностью мужа-фотографа с утечкой данных о будущих лауреатах. И премию отменили. Такое было лишь однажды - в 1943-м. В разгар мировой войны писатели остались без Нобеля. С тех пор в мире много чего изменилось.

Наверстывая упущенное, 10 октября Нобелевский комитет по литературе назвал лауреатом за 2018 год польскую писательницу Ольгу Токарчук, а за нынешний - австрийского прозаика Петера Хандке.

Формулировки нобелевских академиков - особый жанр, заставляющий надолго задуматься. Ольга Токарчук награждена "за повествовательное воображение, которое с энциклопедической страстью представляет пересечение границ как форму жизни". Петер Хандке - "за влиятельную работу, в которой с языковой изобретательностью исследуется периферия и специфика человеческого опыта".

Между двумя лауреатами существенная разница в возрасте. Первый роман Петера ("Шершни") вышел, когда Ольге было четыре года. Токарчук родилась и живет в Польше. Дебютировала в 1993 году "Путешествием людей-книг". Среди известных ее романов - "Правек и другие времена", "Бегуны".

Фото: Предоставленно премией "Просветитель"
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Хандке родился в австрийской деревне, живет в Германии. Давно известен как влиятельный, авторитетный писатель. Среди известных его произведений, помимо "Шершней", "Страх вратаря перед одиннадцатиметровым", "Женщина-левша". Написал сценарий к фильму Вима Вендерса "Небо над Берлином". Симпатичная черта: он не пытается улавливать конъюнктуру окружающей среды - в самое неурочное время выступил в защиту бывшего сербского лидера Слободана Милошевича.

Токарчук сказала о нелегкой доле писателя в "Бегунах": "Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд - хуже занятия просто не придумаешь. Ты обречен на постоянное заточение внутри себя, в одиночной камере. Это контролируемый психоз, паранойя и мания, лишенные перьев, турнюров и венецианских масок... - скорее уж нацепившие фартук мясника".

Ольга Токарчук: Каждый, кто когда-либо пытался написать роман, знает, сколь мучителен этот труд - хуже занятия просто не придумаешь...

И Хандке - о писательском труде: "...Иногда во время работы над этим рассказом мне порядком надоедало быть откровенным и честным, хотелось взяться за что-то такое, где можно и приврать, и притвориться - например, написать пьесу".

У Токарчук есть премия Букера. У Хандке премия Шиллера. И это важно. Но писателей надо читать. Только тогда имеют смысл - регалии и титулы.

А Токарчук и Хандке, кстати, переводятся и издаются на русском давно.

Культура Литература Нобелевская премия
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