Новости

В старой московской хрущёвке зарегистрировали более тысячи фирм 21:51
Россия - Шотландия - онлайн-трансляция отборочного матча Евро-2020 21:45
Убитую в Подмосковье следователя Шишкину наградили орденом Мужества 21:33
Стас Михайлов призвал молиться за Анастасию Заворотнюк 21:17
Суд арестовал подозреваемого в подготовке теракта в Крыму 21:00
В США судят девятилетнего поджигателя и убийцу 20:54
В Петербурге задержали пьяного таксиста с чужими правами 20:42
Назван стартовый состав сборной России на матч с Шотландией 20:37
Путин обещал решить вопрос со специальностью "Тренер-преподаватель" 20:37
Тысячи иранских женщин увидели хет-трик Азмуна 20:27
Видео: Фокс Малдер и Дана Скалли сыграли в "Людях в черном" 20:22
Путин призвал строить новые школы 20:09
Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции 20:05
Мэрия Астрахани согласилась снизить "грабительский" налог на имущество 19:54
Зеленский пригрозил Порошенко преследованием правоохранителей 19:52
Более 1,5 млн человек выехали с Украины с начала года 19:46
Лукашенко прибыл в Ашхабад для участия в саммите СНГ 19:43
Россиянки убили надзирательницу в пакистанской тюрьме 19:38
Трейлер: фантастический триллер "Иные" выйдет в России 24 октября 19:35
В ДТП под Калугой погибли четыре человека 19:34
СМИ: В Лондоне умер беглый экс-владелец Уралтрансбанка 19:33
К 2020 году в 30 регионах будет введена система единого ведомства для сиротских учреждений 19:32
Москалькова объяснила необходимость введения моратория на смертную казнь 19:24
Украинцев-информаторов Джулиани по делу Байдена арестовали 19:21
Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия 19:11
• • •
Власть
Экономика
В регионах
В мире
Происшествия
Общество
Спорт
Культура
Русское оружие
Автопарк
Диджитал
Кинократия
Стиль жизни
Все рубрики
Документы
Спецпроекты
Наши издания
Российская Газета
РГ-неделя
Родина
Тематические приложения
Союз
Библиотечка
...
16+
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Крупные банки отказываются от вкладов в евро
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
Доступность жилья в ипотеку достигла максимума в истории России
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
14 октября - пресс-конференция "ОСАГО на пути к индивидуализации тарифа"
10.10.2019 20:26
Рубрика: Спорт

Почти в ауте

Мария Шарапова заговорила о завершении карьеры
Текст: Анна Бекетова
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Когда экс-первая ракетка мира Мария Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира в Линце, где она побеждала в 2006-м, эта новость мало кого удивила. Но разговоры о скором завершении карьеры - совсем другое дело.

В текущем сезоне 32-летняя Шарапова провела всего 15 матчей, восемь из которых выиграла, и опустилась на 137-е место в рейтинге WTA.

Многие уже давно ждут от Марии официального заявления. Во время пресс-конференции в Линце, куда россиянка приехала выполнить свои имиджевые обязательства перед организаторами, она довольно неоднозначно высказалась на сей счет. Но эти слова тут же растиражировали мировые СМИ.

Хачанов и Рублев вышли в третий круг теннисного турнира в Шанхае

- Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я стала намного ближе к завершению карьеры, чем раньше. Но никто не знает, что будет дальше, - приводит слова Шараповой Tennis World USA. - Огонь в моих глазах все еще горит. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Я никогда не ставила перед собой задачу играть до какого-то определенного возраста. Но точно помню, что, когда мне было 19, я и представить не могла, что буду все еще выступать в 30. Хочу предоставить себе и своему телу наилучшие возможности для игры.

Шарапова также заявлена на турнир в Люксембурге, который стартует 14 октября. Директор соревнований Даниэль Маас заявила, что для приезда Марии все готово: и номер в отеле, и гонорар. Хотя организаторы с помощью спонсоров смогли собрать только две трети от 300 тысяч, которые обычно просит Мария за участие в подобных соревнованиях.

Сможет ли Шарапова отработать даже эти деньги - большой вопрос. "Посмотрим, как плечо отреагирует на нагрузки. Я не собираюсь торопить события. Ведь моя главная цель - хорошо подготовиться к следующему сезону", - заявила теннисистка.

Спорт Теннис Игроки Мария Шарапова
Добавьте RG.RU 
в избранные источники
News

Главное сегодня

Путин призвал строить новые школы
В МВД подтвердили информацию о штрафах для родителей курильщиков
ПФР: В 2020 году страховая пенсия вырастет до 16,4 тысячи рублей
Комиссию за банковский перевод средств между регионами устранят
Аварийно севший в Кольцово Ан-12 убрали с ВПП, аэропорт возобновил работу