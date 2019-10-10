Когда экс-первая ракетка мира Мария Шарапова из-за травмы плеча снялась с турнира в Линце, где она побеждала в 2006-м, эта новость мало кого удивила. Но разговоры о скором завершении карьеры - совсем другое дело.

В текущем сезоне 32-летняя Шарапова провела всего 15 матчей, восемь из которых выиграла, и опустилась на 137-е место в рейтинге WTA.

Многие уже давно ждут от Марии официального заявления. Во время пресс-конференции в Линце, куда россиянка приехала выполнить свои имиджевые обязательства перед организаторами, она довольно неоднозначно высказалась на сей счет. Но эти слова тут же растиражировали мировые СМИ.

- Я люблю теннис, но у меня есть и другие цели в жизни. Конечно, я стала намного ближе к завершению карьеры, чем раньше. Но никто не знает, что будет дальше, - приводит слова Шараповой Tennis World USA. - Огонь в моих глазах все еще горит. Я знаю, что нужно для успеха в будущем. Я никогда не ставила перед собой задачу играть до какого-то определенного возраста. Но точно помню, что, когда мне было 19, я и представить не могла, что буду все еще выступать в 30. Хочу предоставить себе и своему телу наилучшие возможности для игры.

Шарапова также заявлена на турнир в Люксембурге, который стартует 14 октября. Директор соревнований Даниэль Маас заявила, что для приезда Марии все готово: и номер в отеле, и гонорар. Хотя организаторы с помощью спонсоров смогли собрать только две трети от 300 тысяч, которые обычно просит Мария за участие в подобных соревнованиях.

Сможет ли Шарапова отработать даже эти деньги - большой вопрос. "Посмотрим, как плечо отреагирует на нагрузки. Я не собираюсь торопить события. Ведь моя главная цель - хорошо подготовиться к следующему сезону", - заявила теннисистка.