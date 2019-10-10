В Гаване так часто случается, что общепризнанные туристические места расположены отнюдь не в самых туристических районах. Так оказалось и на этот раз. Знаменитый ресторан Сан Кристобаль, где в 2016 во время исторического визита на Остров свободы обедал президент США Барак Обама. Но то Обама, который появился там на своем знаменитом броневике в сопровождении десятков охранников. Прийти же туда пешком - совершенно другое дело. Это Центральная Гавана - район, который прилегает к знаменитому историческому центру города, вот только он совершенно не ухожен. Давно нуждающиеся в ремонте дома на улицах стоят здесь сплошной разноцветной стеной, никаких двориков и подворотен абсолютно нет. Только подъезды, которые могут быть как входом квартиру, так и узким коридором, ведущим в расположенные с обратной стороны здания. Днем это выглядит вполне органично, на улицах много людей, все бегут по своим делам, дети играют в футбол, бесконечные уличные торговцы пытаются что-то продать местным жителям.

Но вот, придя в тот самый фешенебельный ресторан еще засветло, выходишь на ту же самую улицу, когда уже стемнело, и попадаешь в совершенно другой мир. Освещение здесь практически отсутствует. Впрочем, как и люди. Но при этом на себе ты чувствуешь множество взглядов и начинаешь понимать, что здесь ты все же чужой. Кое-где сидят разные компании кубинцев, некоторые подозрительно обсуждают забредшего сюда в поздний час туриста. Наработанный за время нахождения в других латиноамериканских странах опыт подспудно намекает, что пора бы продумывать пути отступления. Но их, фактически, нет - маршрут в любом случае проходит по этим самым улочкам. И вот посреди этих самых панических переживаний, из одной из местных компаний отходит молодой человек весьма подозрительной наружности и направляется в мою сторону, явно наперерез. Практически в любой другой латиноамериканской стране это означало бы, что с телефоном, как минимум, придется расстаться. В случае с неблагополучной с точки зрения криминала Венесуэлой, иностранцу наверняка было бы продемонстрировано огнестрельное оружие, чтобы "чужак" был сговорчивее, а затем, вполне вероятно, он бы против своей воли отправился в увлекательное ночное путешествие, которое бы закончилось где-нибудь в фавелах в горах в ожидании, когда за него родственники или друзья заплатят выкуп.

Но это Куба. Здесь все иначе. С извиняющимся видом молодой человек интересуется, не нужны ли мне сигары. Тут же он рассказывает историю о том, что его двоюродная сестра работает на местной табачной фабрике и ей удалось украдкой вынести пару коробок отличной "Коибы". Которая такая же, как в магазине, только лучше и дешевле. Разговор продолжается тут же на улице, за появившимся из подъезда столиком. Откуда-то сразу подходит торговец напитками разной крепости. Я говорю предлагавшему мне сигары Луису, что подходя так ночью на улице к иностранцам, он попросту может их испугать. В глазах Луиса тут же читается непонимание. Он недоуменно переспрашивает, а что такого страшного было в том, что он подошел, ведь он хотел сделать как лучше, предложить замечательные сигары. Приходится разъяснить переживания иностранца, знакомого с латиноамериканскими реалиями. В ответ мой собеседник откровенно смеется. Он говорит, что подобное на Кубе попросту немыслимо. Размышляя, почему в других странах не получается добиться того же самого, Луис приходит к выводу, которым здесь объясняет довольно многое. Куба - это остров. У местных жителей на подсознательном уровне запрограммированно, что, например, даже если здесь и удастся что-то украсть, то потом тебя все равно найдут.

А учитывая четкую работу правоохранительных органов, налаженную после победы революционеров, преступность и вовсе стремится к нулю. Залог успеха, в том числе, в тесной работе с рядовыми гражданами. Кубинцы действительно помогают поддерживать общественный порядок. Ведь если кто-то совершит здесь преступление, что-то украдет или кого-то ограбит, то соседи явно прознают, а затем и позвонят куда надо. Кстати, благодаря тому, что на дорогах повсюду стоит полиция, правила тут нарушают единицы. Например, после Венесуэлы, где мотоциклисты вытворяют что-то невообразимое, будто правил дорожного движения для них не существует, дисциплинированность кубинских водителей двухколесного транспорта поражает. Здесь они останавливаются на светофоре на красный свет! Немыслимое дело для ряда соседних стран.

На самом деле худшее, что может случиться с иностранцем на Кубе - он устанет отвечать на вопрос, из какой страны приехал (почему-то именно этим вопросом подавляющее большинство кубинцев, предлагающих что-либо на улицах, считают необходимым начать беседу с зарубежным гостем). Причем, скорее всего этот вопрос будет задан на английском. Вот только если продолжить с кубинцем разговор на том же английском, то он, скорее всего, вскоре закончится - не такое большое число уличных зазывал и торговцев сносно владеют языком, ведь их задача - заманить в какой-нибудь близлежащий ресторан или что-то продать. Еще быстрее разговор закончится, если ответить на испанском, а заодно невзначай пробросить, что живешь на Кубе. Тогда интерес в глазах моментально пропадает - ведь эта фраза означает, что человек, хоть и иностранец, но не турист, т.е. ему не удастся что-то "впарить" и куда-то затащить, ведь он и так здесь ориентируется.

На Кубе складывается удивительная ситуация. Ведь если посмотреть на соседние страны, то там ситуация с преступностью, преимущественно, катастрофическая. Где-то продолжается война с наркокартелями (кстати, проблема наркотрафика Кубе попросту незнакома), где-то на улицах грабят даже в светлое время суток в дорогих, казалось бы, районах. Но на Кубе ситуация иная. Парадокс в том, что уровень преступности не обязательно оказывается связан с уровнем благосостояния населения. Ведь в этом плане обстановка на Кубе далеко не самая благоприятная, в большинстве своем кубинцы живут бедно, а при этом каждый день видят туристов, увешанных дорогущими камерами и спускающими значительные суммы в ресторанах, барах и сувенирных лавках. Выходит, что для поддержания правопорядка достаточно грамотно и эффективно выстроить работу правоохранительных органов.