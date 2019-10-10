Ольга Токарчук и Петер Хандке получили Нобелевскую премию по литературе

Полька Ольга Токарчук и австриец Петер Хандке стали обладательницами Нобелевской премии по литературе за 2018 и 2019 года соответственно.

Имена лауреатов премии объявили в четверг в Стокгольме.

В этом году вручается сразу две награды в этой номинации, так как в 2018-м Нобелевская премия по литературе не присуждалась из-за скандала, разразившегося вокруг фотографа Жан-Клода Арно.

Вручение премии состоится 10 декабря в Стокгольме. Победителей наградят золотыми медалями с портретом Нобеля и дипломами. Также каждому лауреату положено денежное вознаграждение в размере девяти миллионов крон, что превышает сумму 900 тысяч долларов.