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Рубрика: Спорт

Петр Чех подписал контракт с английским хоккейным клубом

Текст: Максим Домчев
Петр Чех. Фото: AP Photo/Luca Bruno Петр Чех. Фото: AP Photo/Luca Bruno
Петр Чех. Фото: AP Photo/Luca Bruno

Бывший вратарь лондонских "Челси" и "Арсенала" 37-летний Петр Чех решил попробовать свои силы в хоккее. Он подписал контракт с клубом "Гилфорд Феникс".

Фото: REUTERS/TT NEWS AGENCY
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Что неудивительно, Чех будет выступать на позиции вратаря, а его профессиональный дебют состоится уже в воскресенье, сообщает ТАСС. Сам Чех не скрывает удовлетворения от заключенного контракта.

"Рад возможности сыграть за "Гилфорд Феникс", рад получить такой опыт, - сказал Чех. - Я надеюсь, что смогу помочь этой молодой команде достичь целей, которые она перед собой ставит на этот сезон, и постараюсь выиграть столько матчей, сколько возможно. После 20 лет в профессиональном футболе здорово получить опыт в игре, которую я люблю с детства".

Чех завершил футбольную карьеру в конце прошлого сезона. Настоящей звездой он стал в Англии, где выступал за "Челси" и "Арсенал". Он четыре раза выигрывал чемпионат Англии, столько же раз побеждал в Кубке страны и трижды ему покорялся Кубок английской лиги. Чех - победитель Лиги чемпионов и Лиги Европы, а также рекордсмен сборной Чехии по количеству проведенных за нее матчей - 124.

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