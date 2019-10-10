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10.10.2019 18:43
Рубрика: В мире

Минотавр до моря доведет

Зачем надо лететь в Афины? Чтобы увидеть Пикассо
Текст: Екатерина Забродина (Афины - Москва)
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Пабло Пикассо никогда не был в Греции. Однако эллинский миф владел им всецело - еще с тех пор, как в юности будущий "отец кубизма" копировал гипсовые слепки с греческой скульптуры. Одна из главных европейских выставок этого сезона - "Пикассо и античность. Линия и глина", которая скромно проходит на площадке Музея кикладского искусства в Афинах, вовлекает гостей в неординарный квест. Это прогулка сквозь лабиринт зеркальных образов, созданных безвестными мастерами древности и мэтром, играющим в классику.
Такие вот «переклички» между Пикассо и античностью по-настоящему завораживают. Фото: Екатерина Забродина/РГ Такие вот «переклички» между Пикассо и античностью по-настоящему завораживают. Фото: Екатерина Забродина/РГ
Такие вот «переклички» между Пикассо и античностью по-настоящему завораживают. Фото: Екатерина Забродина/РГ

Подступы к нему охраняет любимый пикассовский персонаж - Минотавр, римская копия мраморного изваяния, найденного на афинском Акрополе. Мощный торс в напряженном развороте обращен к стене с фотоснимком - с него смотрит сам художник в плетеной маске быка. Игра в античность начинается.

Работы Пабло Пикассо привезут на ВДНХ

Современники вспоминали, как в 1917 году, во время устроенной Дягилевым экскурсии к подножию Везувия, Пабло чуть ли не с риском для жизни облазил все руины, чтобы как следует рассмотреть и зарисовать фрески Помпей. Его графика, вдохновленная античными сюжетами, - будь то фантасмагорическая "Минотавромахия" ("Битва Минотавров"), предвосхищающая ужасы Второй мировой, или иллюстрации к овидиевым "Метаморфозам" и к "Лисистрате" Аристофана - изучена до последнего листочка. Избранные рисунки представлены и на афинской выставке. А вот про эксперименты Пикассо с гончарным искусством известно куда меньше.

Кураторы проекта, директор Музея кикладского искусства профессор Николаос Стамполидис и немецкий искусствовед Оливер Берггрюн, проделали поистине титанический труд. Они не только собрали под одной крышей почти семь десятков редких работ Пикассо (керамические поделки, фантазии вслед греческой вазописи), предоставленных собраниями из его родной Малаги, Мадрида, Парижа, Антиба и частными коллекционерами. Но и для каждой сумели отыскать пару или даже двойника среди артефактов греческой классики и архаики - ими щедро поделились 15 музеев Эллады.

Фото: AFP
Рисунок Пикассо ушел с молотка за 300 тысяч евро

Выставка зримо раскрывает корни европейского авангарда, уходящие в еще доисторические пласты искусства Средиземноморья.

Магия творится в лабиринте: причудливые фигурки Венер, птиц, зверей, кентавров, все эти создания из единой глиняной плоти, разделенные тысячелетиями, начинают всматриваться друг в друга. Их диалог, заполняя пространство, стирает границы времен. И тогда в статуэтке совы из VII века до нашей эры вдруг проступает пикассовская экспрессия, а сермяжные черты вылепленной Пикассо бычьей головы возвышаются до простоты протогеометрических образцов. Возникает причудливый оптический эффект: линии мастера XX столетия предстают более условными и "примитивными", в тени его творений античность проявляется и расцветает заново, как старые негативы.

Для каждой из редких работ Пикассо кураторы сумели отыскать пару или даже двойника среди артефактов греческой архаики и классики

Многие экспонаты, датированные 50-ми годами прошлого века, родом из Валлориса - в этой прованской деревушке на Лазурном берегу Пабло Пикассо устраивает творческую лабораторию по возрождению традиций керамики, которыми некогда славилась здешняя округа. В райском буколическом уголке, где ничто не напоминает о бурях отгремевшей войны, он пробует миф наощупь, пересотворяет свою идеальную античность, которая выходит умиротворенной и усмиренной из-под его пальцев.

Мрачного дионисийского Человекобыка сменяет доверчивый "Слепой Минотавр, ведомый маленькой девочкой к морю". Символично, что именно эта гравюра Пикассо провожает посетителей в заключительной части экспозиции. Лабиринт пройден.

Кстати

Выставка "Пикассо и античность" продлится до 20 октября. Несмотря на большой интерес к ней со стороны жителей Афин и туристов, билеты заранее покупать не обязательно. По вторникам музей закрыт.

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