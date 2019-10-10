11 октября на "Арене Мытищи" пройдет очередной матч баскетбольной Евролиги - подмосковные "Химки" принимают испанский клуб "Баскония".

За два года Андрей Сопин (слева) из игрока студенческой команды дорос до сборной России. Фото: РИА Новости

Напомним, что первые поединки в самом престижном клубном турнире Старого Света оба клуба выиграли. "Баскония" в стартовом туре одолела на выезде литовский "Жальгирис", а "Химки", которые сильно обновились и качественно усилились в межсезонье, довольно уверенно провели игру с израильским "Маккаби" из Тель-Авива.

Впрочем, не только матчами Евролиги и Единой лиги ВТБ живет российский баскетбол.

Стартовал 13-й по счету сезон Ассоциации студенческого баскетбола (АСБ), который обещает порадовать не только количеством участников, но и качеством игры, все ближе подбираясь к профессиональному уровню.

В чемпионате АСБ сыграют порядка 800 вузовских команд со всех регионов страны. Многоступенчатая формула турнира, напомним, по традиции разбит на два больших этапа - игры в дивизионах (регулярный сезон и последующий плей-офф) и Лигу Белова (общероссийский плей-офф, кульминацией которого станет Суперфинал в формате "Финала четырех"). Особое внимание будет приковано к так называемым элитным дивизионам - мужской Студенческой лиге ВТБ и женской Студенческой суперлиге, объединившим соответственно 14 и 15 сильнейших команд Ассоциации. В их числе - действующие чемпионы, столичный МГАФК и питерские "Черные медведи-Политех".

Баскетболистки "Черных медведей", что примечательно, помимо АСБ в нынешнем сезоне выступают еще и на профессиональном уровне - в чемпионате Суперлиги-1, втором по рангу женском дивизионе страны. В свою очередь, другая команда Студенческой суперлиги - чебоксарская "ЧГУ-Атланта" - объявила о том, что готова пойти по тому же пути и через год планирует дебютировать в третьем дивизионе, Суперлиге-2. Вот вам наглядный пример сокращения дистанции между студентами и профессионалами!

К слову, АСБ активно работает над выстраиванием пирамиды в российском баскетболе, когда студенческая команда становится частью иерархии профессионального клуба наравне с командами ДЮБЛ и молодежного чемпионата. Примеров подобных коллабораций хватает. Так, начавшееся в октябре 2018 года сотрудничество между санкт-петербургским "Зенитом" и ЛГУ им. А. С. Пушкина привело к созданию команды "Зенит-ЛГУ", которая в этом сезоне дебютирует в элитном дивизионе чемпионата АСБ.

В заявках многих профессиональных клубов можно найти игроков-студентов

"Зенит" - не единственный представитель профессионального баскетбола, который взял под свое крыло студенческий коллектив. Уже не первый год "УрФУ-Уралмаш" сотрудничает с клубом "Уралмаш" из Суперлиги-1, а одним из результатов этой работы стали два подряд выхода уральцев в Суперфинал Лиги Белова. Ижевские "Купол-Родники" из той же Суперлиги-1 поглядывают на другого участника Студенческой лиги ВТБ - УдГУ-СШОР-3. В заявках многих профессиональных и молодежных клубов можно найти имена игроков-студентов, готовых уже сегодня сделать шаг вперед в своей карьере. АСБ постепенно становится важнейшим звеном при переходе из любительского и молодежного баскетбола в профессиональный. Самый яркий пример - Андрей Сопин. Еще пару лет назад он играл за студентов "Малаховки" и признавался MVP Суперфинала АСБ-2017, а этим летом защищал цвета сборной России на Кубке мира в Китае!

- Уровень игроков и команд-участниц растет с каждым годом, - подтверждает председатель Наблюдательного совета АСБ, министр юстиции РФ Александр Коновалов. - Уверен, нас ждет интересный сезон.

Тем временем

В рамках группового этапа Еврокубка "Локомотив-Кубань" оказался сильнее "Уманы Рейер" - 77:63.

После поражения от "Ритас" в стартовом туре Еврокубка кубанцы сумели догнать литовский клуб, а также турецкий "Тофаш" в таблице группы "B". Лидирует в группе "Партизан", одержавший две победы.

Еще один наш клуб, выступающий в Еврокубке, - казанский УНИКС на своем паркете обыграл "Цедевиту" - 80:67.

Благодаря победе УНИКС делит места со второго по пятое в группе "C" вместе с "Нантером", "Ховентутом" и "Брешией", которой уступил в первом туре. А лидирует в группе турецкая "Дарушшафака".