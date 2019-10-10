Правительство усовершенствует государственную кадастровую оценку недвижимости

Правительство одобрило важный для граждан законопроект, который серьезно усовершенствует государственную кадастровую оценку недвижимости. Называется будущий закон "О внесении изменений в отдельные законодательные акты Российской Федерации в части совершенствования государственной кадастровой оценки". Документ разработан при участии Росреестра, как подчеркивают в ведомстве, во исполнение Послания Президента РФ Федеральному Собранию.

Как заявил в своем вступительном слове Дмитрий Медведев, законопроект "направлен на сохранение принципа экономической обоснованности кадастровой стоимости. Чтобы не допускать ситуаций, когда кадастровая стоимость превышает рыночную и люди вынуждены идти в суд оспаривать ошибки оценщиков, или, того хуже, какие-то умышленные действия, манипулирование оценкой".

Заместитель Министра экономического развития - руководитель Росреестра Виктория Абрамченко так объяснила необходимость внесения некоторых изменений, в том числе в применяющийся с 2017 года закон "О государственной кадастровой оценке":

- Документ направлен на защиту интересов одновременно и правообладателей объектов недвижимости, и органов власти.

В документе, как объясняют в Росреестре, предусмотрены действенные механизмы исправления "накопленных ранее" ошибок, сделанных при кадастровой оценке. Важный момент - в этом случае граждане не будут нести дополнительных расходов.

Глава Росреестра подчеркнула, что в проекте закона применен принцип "любое исправление - в пользу правообладателя".

Это надо понимать так. Если в результате исправления ошибки стоимость уменьшилась, такая стоимость применяется ретроспективно - с даты применения ошибочной стоимости, а если стоимость увеличилась - с нового налогового периода. Если ошибка является системной, она исправляется без дополнительных заявлений в отношении всех объектов недвижимости.

Вот еще важный нюанс - в законопроекте, начиная с 2022 года, установлен единый цикл оценки и единая дата оценки - раз в четыре года. А для городов федерального значения - раз в два года по их решению. Это создаст дополнительные удобства для собственников недвижимости, особенно если она находится в нескольких регионах.

Кроме того, предложено изменить механизм внесудебного установления кадастровой стоимости, то есть предусмотрен переход от приема заявлений в комиссиях по рассмотрению споров о результатах определения кадастровой стоимости, фактически не несущих ответственность за принимаемые ими решения, к их рассмотрению в бюджетных учреждениях субъектов РФ.

"Изменение результатов стоимости до их утверждения будет возможно только после публичного рассмотрения. Эта процедура станет более прозрачной", - подчеркнул на заседании правительства Дмитрий Медведев.

Одновременно с этим законопроектом устанавливается персональная ответственность директоров таких бюджетных учреждений за качество кадастровой оценки.