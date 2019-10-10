Правительство утвердило поправки в закон о льготах для книжных магазинов

Книжные магазины, расположенные в учреждениях культуры, могут получить льготы по арендной ставке - соответствующие поправки к проекту закона "О внесении изменений в Закон РФ "Основы законодательства Российской Федерации о культуре" утвердило правительство для внесения в Госдуму. Об этом в четверг, 10 октября, сообщил министр культуры РФ Владимир Мединский - проект был внесен по инициативе ведомства.

- Хоть мы и привыкли считать, что Россия - самая читающая страна, ситуация с книготорговлей у нас практически трагичная. В стране сейчас чуть более тысячи книжных магазинов, в советское время их было в семь раз больше. Иногда это связывают с интернетом, с электронными книгами, но это никак не связано. Сегодня книжные магазины признаны субъектом рынка, и в таких условиях никаких шансов выжить у них нет, - подчеркнул Владимир Мединский.

Сегодня обеспеченность россиян книжными магазинами демонстрирует рекордно низкие значения: даже если сравнить самый благополучный с этой точки зрения российский город - Москву - с европейскими столицами, показатели на 100 тысяч человек будут в два-три раза меньше. В условиях рынка книжные вынуждены конкурировать с автосалонами, супермаркетами и ресторанами. Это приводит к тому, что даже в самих книжных литературы становится все меньше - ее вытесняют компьютерные игры, канцелярские товары, "сувернирка", а цены тем временем растут: с 2008 года издания стали дороже на 40 процентов. Аренда же помещений составляет порядка 30 процентов от общих затрат книготорговцев.

По словам министра, теперь государственным учреждениям культуры - музеям, библиотекам и так далее - будет разрешено на льготных условиях использовать свои свободные площади для продажи книг, а также проведения там встреч с писателями, литературных клубов, поэтических вечеров.

- Какая это будет льготная основа, уже решат местные власти. Или федеральные, если речь пойдет о федеральном имуществе. Но на мой взгляд, стоимость аренды должна начинаться с рубля, а далее в зависимости от того, кто как потянет. Такой подход, надеюсь, позволит снизить цены, увеличить число книжных и вернуть их в малые города, откуда они практически ушли полностью.

Еще один проект, который также одобрен правительством, - изменения к закону "О вывозе и ввозе культурных ценностей". Поправки касаются в первую очередь музыкантов, которые вывозят такие инструменты в составе оркестров и театров с собой на гастроли.

- В первую очередь, это инструменты смычковые. Их не так много, несколько сотен, но каждый раз пересечение таможни - большая проблема. Сначала нужно получить разрешение, потом прийти на таможню, озаботившись, чтобы там заранее оказался эксперт… Чтобы избежать этой волокиты, мы предложили целый ряд мер, - рассказал Владимир Мединский.

Так, новый механизм предполагает оформление специального загранпаспорта для инструмента сроком на 10 лет с указанием информации о нем и его владельце или арендаторе. Для его получения инструмент должен быть промаркирован двумя метками - химической и радиочастотной (их нанесение максимально безопасно). Таможенные посты, в свою очередь, оборудуют "считывателями"для проверки меток.