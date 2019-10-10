Премия "Просветитель" назвала имена финалистов

Председатель литературного жюри конкурса, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН, научный куратор Политехнического музея Алексей Семихатов заметил, что в этом году меньше книг, посвященных "традиционным" научно-популярным темам, зато появились книги, открывающие направления, где тоже есть место популяризации знания и просветительству.
Четверка финалистов в номинации "Естественные и точные науки" выглядит так:
- Елена Клещенко. ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации ("Альпина нон-фикшн");
- Владимир Сурдин. Астрономия. Популярные лекции (Издательство МЦНМО);
- Петр Талантов. 0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия ("АСТ: Corpus");
- Михаил Шифрин. 100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья ("Альпина Паблишер").
За победу в блоке "Гуманитарные науки" поборются:
- Евгений Анисимов. Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке ("НЛО");
- Ляля Кандаурова. Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику ("Альпина Паблишер");
- Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний ("АСТ: Редакция Елены Шубиной";
- Елена Осокина. Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина ("НЛО")
И это еще не все. В этом году впервые специальное жюри премии "Просветитель.Digital", куда вошли директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, журналист Анна Качкаева, филолог, председатель Гильдии словесников, учитель литературы гимназии 1514 Антон Скулачев, и сооснователь студии "История будущего", журналист, соавтор проектов "1968. Digital", "Проект 1917: Свободная история" Карен Шаинян выбрали короткие списки в категориях "Звук", "Текст" и "Видео". Финалистами стали:
Категория "Звук":
- Подкаст "Искусство для пацанчиков"
- Подкаст "Новая чувствительность"
- Подкаст "Остарбайтеры"
- Проект "Детская комната Arzamas" ("Arzamas")
- Проект "Русский Детройт"
Категория "Текст":
- Издание "Системный Блокъ"
- Канал "Книжный лис"
- Проект "The Batrachospermum Magazine"
- Проект "Краткий курс по литэкономии" ("N+1")
- Проект "Это прямо здесь"
Категория "Видео":
- Канал "LOONY", плейлист "История медицины"
- Канал "Redroom", плейлист "Лимб"
- Канал "QWERTY", плейлист "Заметки астронома"
- Канал Артура Шарифова, плейлист "Основные видео"
- Проект "Краткая история всего" ("Постнаука")
Специальным призом "За вклад в цифровую культуру" жюри в этом сезоне наградило проект Леонида Парфенова Parfenon.
Приз "Неформат" присужден книге Юрия Слезкина "Дом правительства. Сага о русской революции" ("АСТ: Corpus", 2019).
"Иногда жюри сталкивается с тем, что в длинном списке есть книга, мимо которой пройти нельзя, а вопрос о ее принадлежности к научно-популярному жанру остается открытым, - заметил сопредседатель оргкомитета Александр Архангельский. - В случае с книгой Юрия Слезкина жюри констатировало, что имеет дело с впечатляющим художественным исследованием, которое заслуженно стало интеллектуальным бестселлером - и награждает ее премией в спецноминации "Неформат".
Лауреаты премий будут объявлены в Москве на торжественной церемонии награждения 21 ноября.
Ну а в будущем, 2020 году, нас ждет новая номинация - "Просветитель.Перевод" за переводные научно-популярные книги.
Напомним, что под председательством Алексея Семихатова в книжном жюри в этом году:
Евгений Бунимович - поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;
Александр Марков - доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;
Борис Зимин - бизнесмен, глава совета Zimin Foundation;
Дмитрий Зимин - филантроп, основатель премии "Просветитель";
Мария Фаликман - доктор психологических наук, руководитель департамента психологии НИУ;
Дильшат Харман - кандидат искусствоведения, доцент, исследователь информационно-аналитического центра "СОВА", член Ассоциации искусствоведов, лауреат премии "Просветитель"-2018 в номинации "Гуманитарные науки", соавтор книги "Страдающее Средневековье";
Сергей Ястребов - научный журналист, биолог, лауреат премии "Просветитель"-2018 в номинации "Естественные и точные науки", автор книги "От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни".