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10.10.2019 10:25
Рубрика: Культура

Премия "Просветитель" назвала имена финалистов

Текст: Анастасия Скорондаева
8 книг и 15 диджитал-проектов в этом году претендуют на единственную премию в области научно-популярной литературы "Просветитель", которая в XII сезоне впервые будет вручена в номинации "Просветитель.Digital".
Фото: Предоставленно премией "Просветитель" Фото: Предоставленно премией "Просветитель"
Фото: Предоставленно премией "Просветитель"

Председатель литературного жюри конкурса, доктор физико-математических наук, главный научный сотрудник Физического института им. Лебедева РАН, научный куратор Политехнического музея Алексей Семихатов заметил, что в этом году меньше книг, посвященных "традиционным" научно-популярным темам, зато появились книги, открывающие направления, где тоже есть место популяризации знания и просветительству.

Фото: iStock
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Четверка финалистов в номинации "Естественные и точные науки" выглядит так:

- Елена Клещенко. ДНК и ее человек. Краткая история ДНК-идентификации ("Альпина нон-фикшн");

- Владимир Сурдин. Астрономия. Популярные лекции (Издательство МЦНМО);

- Петр Талантов. 0,05. Доказательная медицина. От магии до поисков бессмертия ("АСТ: Corpus");

- Михаил Шифрин. 100 рассказов из истории медицины. Величайшие открытия, подвиги и преступления во имя вашего здоровья ("Альпина Паблишер").

За победу в блоке "Гуманитарные науки" поборются:

- Евгений Анисимов. Держава и топор. Царская власть, политический сыск и русское общество в XVIII веке ("НЛО");

- Ляля Кандаурова. Полчаса музыки. Как понять и полюбить классику ("Альпина Паблишер");

- Олег Лекманов, Михаил Свердлов и Илья Симановский. Биография: Венедикт Ерофеев. Посторонний ("АСТ: Редакция Елены Шубиной";

- Елена Осокина. Алхимия советской индустриализации. Время Торгсина ("НЛО")

И это еще не все. В этом году впервые специальное жюри премии "Просветитель.Digital", куда вошли директор Центра цифровых культур и медиаграмотности НИУ ВШЭ, профессор факультета коммуникаций, медиа и дизайна НИУ ВШЭ, журналист Анна Качкаева, филолог, председатель Гильдии словесников, учитель литературы гимназии 1514 Антон Скулачев, и сооснователь студии "История будущего", журналист, соавтор проектов "1968. Digital", "Проект 1917: Свободная история" Карен Шаинян выбрали короткие списки в категориях "Звук", "Текст" и "Видео". Финалистами стали:

Начался прием заявок на Премию Рунета

Категория "Звук":

- Подкаст "Искусство для пацанчиков"

- Подкаст "Новая чувствительность"

- Подкаст "Остарбайтеры"

- Проект "Детская комната Arzamas" ("Arzamas")

- Проект "Русский Детройт"

Категория "Текст":

- Издание "Системный Блокъ"

- Канал "Книжный лис"

- Проект "The Batrachospermum Magazine"

- Проект "Краткий курс по литэкономии" ("N+1")

- Проект "Это прямо здесь"

Категория "Видео":

- Канал "LOONY", плейлист "История медицины"

- Канал "Redroom", плейлист "Лимб"

- Канал "QWERTY", плейлист "Заметки астронома"

- Канал Артура Шарифова, плейлист "Основные видео"

- Проект "Краткая история всего" ("Постнаука")

Специальным призом "За вклад в цифровую культуру" жюри в этом сезоне наградило проект Леонида Парфенова Parfenon.

Приз "Неформат" присужден книге Юрия Слезкина "Дом правительства. Сага о русской революции" ("АСТ: Corpus", 2019).

Фото: Валерий Матыцин/ТАСС
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"Иногда жюри сталкивается с тем, что в длинном списке есть книга, мимо которой пройти нельзя, а вопрос о ее принадлежности к научно-популярному жанру остается открытым, - заметил сопредседатель оргкомитета Александр Архангельский. - В случае с книгой Юрия Слезкина жюри констатировало, что имеет дело с впечатляющим художественным исследованием, которое заслуженно стало интеллектуальным бестселлером - и награждает ее премией в спецноминации "Неформат".

Лауреаты премий будут объявлены в Москве на торжественной церемонии награждения 21 ноября.

Ну а в будущем, 2020 году, нас ждет новая номинация - "Просветитель.Перевод" за переводные научно-популярные книги.

Напомним, что под председательством Алексея Семихатова в книжном жюри в этом году:

Евгений Бунимович - поэт, математик, заслуженный учитель России, уполномоченный по правам ребенка в Москве;

Александр Марков - доктор биологических наук, профессор РАН, зав. кафедрой биологической эволюции МГУ им. М.В. Ломоносова, ведущий научный сотрудник Палеонтологического института РАН;

Борис Зимин - бизнесмен, глава совета Zimin Foundation;

Дмитрий Зимин - филантроп, основатель премии "Просветитель";

Мария Фаликман - доктор психологических наук, руководитель департамента психологии НИУ;

Дильшат Харман - кандидат искусствоведения, доцент, исследователь информационно-аналитического центра "СОВА", член Ассоциации искусствоведов, лауреат премии "Просветитель"-2018 в номинации "Гуманитарные науки", соавтор книги "Страдающее Средневековье";

Сергей Ястребов - научный журналист, биолог, лауреат премии "Просветитель"-2018 в номинации "Естественные и точные науки", автор книги "От атомов к древу. Введение в современную науку о жизни".

Культура Литература
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