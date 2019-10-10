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10.10.2019 11:51
Рубрика: В мире

Преступники в Париже украли часы за 800 тысяч долларов

Текст: Александр Гасюк

В криминальные сводки попала рекордная кража, совершенная на днях в Париже. Жертвой преступников стал постоялец пятизвездочного отеля, с которого сняли наручные часы оценочной стоимостью в 800 тысяч долларов США.

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Как сообщили СМИ, происшествие произошло в центральном 8 округе французской столицы буквально в нескольких десятках метров от Триумфальной арки.

При этом сценарий кражи не отличался особой оригинальностью: к вышедшему в вечернее время покурить на улицу из элитного отеля "Наполеон" японцу неожиданно подошел неизвестный и попросил угостить его сигаретой. Пока дружелюбный иностранец открывал пачку сигарет, представитель парижского криминального мира сорвал с его запястья наручные часы и пустился наутек.

Добычей воришки стал покрытый бриллиантами швейцарский хронограф Richard Mille Tourbillon Diamond Twister, рыночная стоимость которого составляет около 830 тысяч долларов США.

Сообщается, что к розыску преступника подключилось специализированное подразделение полиции Парижа по борьбе с организованной преступностью. В целом, криминогенная обстановка в столице Франции остается сложной, а кражи люксовых предметов в последнее время резко выросли. Так, только в текущем году правоохранители зарегистрировали 71 заявление о краже дорогих наручных часов с использованием аналогичных или похожих криминальных приемов.

В мире Европа Франция
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