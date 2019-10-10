Президент РФ посетит Туркмению, Саудовскую Аравию и ОАЭ

Владимир Путин в пятницу примет участие в заседании Совета глав государств СНГ в Ашхабаде (Туркменистан), а в начале следующей недели посетит с государственными визитами Саудовскую Аравию и Объединенные Арабские Эмираты. О планах президента рассказал журналистам помощник главы государства Юрий Ушаков.

В заседании в Ашхабаде "примут участие все президенты стран - участниц СНГ и премьер-министр Армении", сообщил он. "Главы государств затронут наиболее актуальные вопросы развития сотрудничества в рамках СНГ, представят свое видение будущих задач", - рассказал Ушаков. Особое внимание планируется уделить укреплению экономических связей. Подготовлена декларация о стратегическом экономическом сотрудничестве государств - участников СНГ.

Особое внимание главы государств уделят предстоящему празднованию 75-летия Победы в Великой Отечественной войне. "Будет принято обращение лидеров к народам стран Содружества и мировой общественности, - рассказал Юрий Ушаков. - Подписание этого обращения призвано показать единство оценок наших стран в том, что решающую роль в разгроме фашизма сыграл Советский Союз. Будет отмечено общее понимание недопустимости попыток пересмотра истории, тем более - героизации нацизма".

Также на саммите будет обсуждаться программа сотрудничества стран СНГ в борьбе с терроризмом и экстремизмом на 2020-2022 годы.

В понедельник Владимир Путин совершит визит в Саудовскую Аравию. Предыдущая поездка главы государства в королевство была в 2007 году, в октябре 2017-го состоялся первый в истории визит в Россию короля Саудовской Аравии Сальмана Аль Сауда. Отношения Москвы и Эр-Рияда развиваются динамично: в прошлом году товарооборот вырос на 15%, а в январе - июле текущего года - еще на 38%. "Что очень важно - недавно учрежден российско-саудовский экономический совет. В него вошли представители крупного бизнеса обеих стран, около 20 представителей с каждой стороны", - отметил Ушаков.

Лидеры СНГ представят видение будущих задач, особое внимание уделят экономике

В Эр-Рияде Путин проведет переговоры с королем Саудовской Аравии Сальманом и наследным принцем Мухаммедом. Помимо двусторонней проблематики, стороны обсудят ситуацию на мировом рынке углеводородов, а также актуальные вопросы международной безопасности "с акцентом на положение в регионе Ближнего Востока, Северной Африки, будет идти разговор о ситуации в Сирии, в зоне Персидского залива, о палестино-израильском урегулировании". По итогам встречи запланировано подписание совместных документов.

Во вторник российский лидер посетит ОАЭ. С этой страной у России установлены тесные экономические и гуманитарные контакты, действует безвизовый режим. В прошлом году, рассказал Ушаков, ОАЭ посетили 950 тысяч туристов из России, это на 23% больше, чем годом ранее. Растет взаимный торговый оборот, в прошлом году он составил 1,7 млрд долларов. Между Российским фондом прямых инвестиций и эмиратским суверенным фондом "Мубадала" реализовано свыше 45 сделок объемом 2,3 млрд долларов, в планах - расширение инвестиционного портфеля до 7 млрд долларов.

Владимир Путин встретится с наследным принцем Абу-Даби Мухаммедом Аль Нахайяном. Лидеры проведут переговоры в узком и расширенном составе, а затем встретятся с представителями деловых кругов. В ходе визита планируется также затронуть тему борьбы с терроризмом, уделив особое внимание вопросам региональной безопасности.