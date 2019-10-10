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Рубрика: В мире

Пресс-рынок

Президент Украины провел первую после избрания встречу со СМИ
Текст: Павел Дульман
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
В четверг президент Украины Владимир Зеленский, еще ни разу не дававший больших пресс-конференций, решил разом удовлетворить интерес все СМИ. Для этого он провел "пресс-марафон" расчетной длительностью в десять часов. Все животрепещущие вопросы были заданы в первые часы, однако назвать сказанное Зеленским ответами можно с большой натяжкой. Это были скорее эмоциональные комментарии на злободневные темы, в рамках которых украинский президент избегал говорить однозначное "да" или "нет", и старался не давать обещаний, исполнение которых можно было бы проконтролировать.
Владимир Зеленский проводил первый после избрания "пресс-марафон" на киевском рынке. Фото: Reuters Владимир Зеленский проводил первый после избрания "пресс-марафон" на киевском рынке. Фото: Reuters
Владимир Зеленский проводил первый после избрания "пресс-марафон" на киевском рынке. Фото: Reuters

Событие проходило на киевском продуктовом рынке. Почти 300 аккредитованных журналистов запускали к главе государства малыми группами, отводя каждому на общение не больше полутора минут. Хотя президентская пресс-служба похвасталась большим количеством аккредитованных СМИ, что должно было продемонстрировать открытость Зеленского, быстро выяснилось, что популярные сетевые издания, критиковавшие украинского лидера и его команду, допущены к "телу" все-таки не были. Главной же темой обсуждения первого часа стал Донбасс, Минские соглашения, встреча в "нормандском формате" и разведение войск. Ожидания тех, кто рассчитывал услышать от президента непротиворечивые, согласующиеся с реальностью заявления, в очередной раз не оправдались.

Зеленский установил мировой рекорд по продолжительности пресс-конференции

На первый вопрос - "что будет после возвращения Украины на Донбасс, какие возможны компромиссы" - Зеленский начал отвечать так: "Какого президента выбирала Украина? Президента, который остановит войну. Именно это моя миссия". Однако с детализацией миссии возникли логические нестыковки. Так, с одной стороны, он заявил, что Украина обязательно вернет Донбасс вместе с территориями и населением - это его "план А", с другой - объявил, что не все жители Донбасса ему одинаково приятны, и не всем, особенно тем, кто не считает себя украинцем в актуальном на Украине националистическом понимании, он может "влезть в мозг". Поэтому Зеленский обязуется вернуть на Украину тех украинцев, которым влезть в мозг ему по силам, - это "план Б". Что будет с остальными, он умолчал, но, исходя из заявлений украинских политиков и СМИ, в том числе близких к нему, их ждут уголовные дела, поражение в правах и фильтрационные лагеря.

Почти 300 аккредитованных журналистов запускали к Зеленскому малыми группами

Таким же разрозненным был и ответ на вопрос о разведении войск на линии разграничения. "Разведение - я так вам скажу: пока туда будут приезжать разные люди с обеих сторон, которые не хотят разведения и будут случайно постреливать, разведения не будет. Не будет разведения - не будет "нормандского формата". Потому я и сказал: теперь уже это зависит и от нашей стороны", - сказал Зеленский. О каких "разных людях" идет речь, осталось непонятным: прямо упомянуть неонацистов из "Азова" Зеленский, возможно, побоялся, тогда как со стороны ополченцев к разведению все готово.

Зеленский: В законе об особом статусе Донбасса не предусмотрена автономия

При этом Зеленский возлагает определенные надежды на саммит в "нормандском формате", дату которого пытался накануне согласовать с канцлером ФРГ Ангелой Меркель. Но обнадеживающего ответа, исходя из официальной хроники, не получил. Также ему хочется встретиться с Владимиром Путиным, но дата такой встречи, по его словам, еще не обсуждается. Вероятно, чтобы заинтересовать партнеров в общении с ним, он пригрозил, что Киев может вообще отказаться от Минских соглашений. Забавно прозвучала его трактовка знаменитого разговора с Трампом: свое подобострастие Зеленский объяснил желанием "затянуть" президента США на Украину. Попытка им признана неудачной по причине обнародования стенограммы: "Я не рад, что это вышло наружу".

В мире экс-СССР Украина Политический кризис на Украине
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