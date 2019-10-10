Чтобы уменьшить нехватку врачей в стране, в Минтруде предложили расширить список профессий, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, включив в него более десятка медицинских специальностей. В Минздраве считают, что этот шаг поможет привлечь в страну специалистов-медиков, но закрыть весь кадровый дефицит приезжие, конечно, не смогут, понадобятся и другие шаги.

"Кадровый" вопрос в государственной медицине сегодня один из самых острых. В государственных поликлиниках и больницах сейчас трудится около 2 миллионов врачей, фельдшеров, медсестер. При этом, исходя из потребностей, в целом по стране не хватает 25 тысяч врачей и 130 тысяч среднего медперсонала.

Картина пестрая и по регионам, и по медицинским специальностям: понятно, что в городах ставки заполнены лучше, чем в сельской местности, а в стационарах кадровый голод меньше, чем в амбулаторном звене.

"Ситуация с дефицитом по отдельным специальностям различна, - сообщили "РГ" в Минздраве. - Например, врачей-офтальмологов в общей сложности не хватает 240 специалистов, но в поликлиниках не заполнена 521 ставка, а в стационарах, наоборот, имеется избыток специалистов - 279 врачей. Аналогичная ситуация и с ортопедами. В поликлиниках не хватает 600 специалистов, а в стационарах имеем профицит. Психиатров нехватка и в амбулаторной службе, и в больницах - всего не хватает 1059 врачей".

Остро стоит проблема и с подготовкой онкологов, особенно если учесть большие планы по развитию онкологической службы.

Создать условия, которые помогли бы привлечь врачей из иностранных государств (речь идет, конечно же, о наших ближайших соседях, где половина населения говорит по-русски), желающих переехать и работать в России, решено было несколько лет назад. С 2015 года в утверждаемом Минтрудом перечне профессий, специальностей и должностей для иностранных граждан, дающих право на упрощенное получение российского гражданства, появилась категория "врач". А сейчас Минтруд конкретизировал и расширил медицинскую часть перечня, перечислив практически все специальности, по которым ощущается кадровый голод.

Возможность получить гражданство уже через год после переезда в Россию привлечет специалистов, но полностью закрыть дефицит врачей не сможет

Если перечень будет утвержден (сейчас идет общественное обсуждение проекта документа), то через год работы по специальности гражданство смогут получить педиатры и терапевты, психиатры, наркологи, хирурги, офтальмологи, стоматологи, ортопеды-травматологи, врачи скорой помощи, а также медсестры и фельдшеры разных специализаций.При этом в Минздраве подчеркивают, что речь идет исключительно о квалифицированных специалистах

Свое медицинское образование и уровень компетенции любой доктор, приехавший работать в Россию, должен подтвердить. Причем процесс этот не такой и простой и не быстрый.

Сначала в Рособрнадзоре необходимо пройти процедуру признания диплома, если медвуз доктор заканчивал не в России. Потом копия диплома, документов о последипломном образовании (ординатура, интернатура, курсы повышения квалификации и т.д.), а также справки о всех местах работы по специальности предоставляются в Роздравнадзор. Третий этап - обязательное прохождение экзамена в одном из российских образовательных учреждений. И только после этого врач получает в Росздравнадзоре сертификат специалиста, с которым может устроиться на работу.

Впрочем, на практике эта жесткая схема работает не всегда. Уже сейчас вовсе не редкость, когда приходя на прием, пациент сталкивается с врачом, плохо говорящим по-русски. Оценить уровень профессиональной компетенции такого доктора человеку, не имеющему медицинского образования, весьма не просто.

Время от времени в прессу попадают и вопиющие случаи, когда пациент пострадал от рук некомпетентного доктора. И во время расследования выяснялось, что диплом у врача фальшивый.

В Росздравнадзоре "РГ" пояснили, что оценить компетентность, проверить уровень подготовки доктора должен еще и главный врач, который принимает претендента на работу. Работодатель имеет полное право попросить соискателя предоставить справку из вуза, где тот учился. Можно подтвердить подлинность диплома и через портал "Госуслуги", где с нынешнего года работает такой сервис. Правда, стоит такая услуга 2,5 тысячи рублей, а потому особого энтузиазма у главврачей этот путь проверки кандидата не вызывает.

Более того, во время проверок медучреждений представители Росздравнадзора сталкивались с ситуацией, когда на работу брали врачей, не прошедших процедуру сертификации.

Одним словом, проблемы с подготовкой и профессиональным уровнем врачей-иностранцев, определенно, есть. Возможно, еще и поэтому в Минздраве не считают привлечение врачей из других стран "панацеей", способной решить проблему дефицита. Скорее, тут делают ставку на подготовку собственных кадров.

"Если говорить о динамике, то с 2014 года число врачей в поликлиниках увеличилось на 6,3 тысячи человек. Увеличилась и численность педиатров-участковых - более чем на 1,8 тысячи человек, врачей общей практики на 1,8 тысячи человек, врачей анастезиологов-реаниматологов на 2,3 тысячи, врачей-онкологов на 1,3 тысячи. Сокращается коэффициент совместительства", - сообщили в министерстве.

В 2016 году Минздрав упростил процедуру аккредитации, разрешив участковым терапевтам и педиатрам начинать профессиональную деятельность без обязательного прохождения ординатуры. Можно спорить, насколько рискованным был этот шаг, как отразилось решение на уровне подготовки врачей, работающих с населением на участках. Но в какой-то мере острую нехватку терапевтов и педиатров таким образом уже удалось преодолеть.

"По данным федерального регистра медицинских работников за 2017-2018 годы, на эти должности после прохождения аккредитации устроились почти шесть тысяч терапевтов и более трех тысяч педиатров, - поясняют в министерстве. - Подавляющее большинство этих специалистов продолжают работать на своих должностях и сегодня, то есть эффективность решения достаточно высокая. Если тенденция будет сохраняться, это позволит ликвидировать дефицит специалистов в первичном звене в течение следующих двух лет".

Проблемы с подготовкой и профессиональным уровнем врачей-иностранцев, определенно, имеются. А потому ставка делается на подготовку своих кадров

Предлагают в Минздраве также увеличить целевой набор - выпускники, отучившиеся за счет бюджета, должны несколько лет отработать, по сути, "по распределению".

"В этом году на первый курс подведомственных Минздраву вузов за счет бюджета было зачислено более девяти тысяч ординаторов. Для сравнения - в 2017 году прием составил 6700 человек", - говорят в министерстве.

По-прежнему делают ставку в министерстве и на программы "Земский доктор" и "Земский фельдшер", которые помогают привлечь медиков в сельскую местность. Причем если вначале стать участниками программы и получить "подъемные" (один миллион рублей врач и полмиллиона - фельдшер) могли только молодые специалисты, то со следующего года возрастные ограничения будут сняты. Опросы показали, что среди медиков предпенсионного и пенсионного возраста хватает специалистов, готовых переехать и продолжать работать на селе.

Всего, по данным Минздрава, с 2012 года в села и деревни переехали 34,3 тысячи врачей и фельдшеров, в этом году, по планам, участниками программы должны стать почти 6,7 тысячи врачей.