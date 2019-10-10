Председатель Совета судей России Виктор Момотов поддержал предложение сократить применение процедуры особого порядка рассмотрения уголовных дел.

"Особое внимание следует обратить на то, что две трети уголовных дел рассматриваются в особом порядке, то есть при согласии обвиняемого с предъявленным обвинением и без исследования доказательств, - рассказал Виктор Момотов. - Эта процедура применяется судом по просьбе самого обвиняемого и при отсутствии возражений у потерпевшего и обвинителя. В особом порядке судебного разбирательства стороны добровольно отказываются от целого ряда возможностей, которые предоставляет состязательность процесса".

Заявление прозвучало на заседании Клуба имени Д.Н. Замятнина по теме "Состязательность судебного процесса в России: современные реалии и перспективы развития".

- По мнению Верховного суда Российской Федерации, по делам о тяжких преступлениях возможность такого отказа должна быть исключена, поскольку эти дела являются сложными и требуют качественной проверки результатов работы органов расследования, - подчеркнул Виктор Момотов. - В этой связи Верховный суд внес в Государственную Думу законопроект, предусматривающий возможность рассмотрения в особом порядке только уголовных дел о преступлениях небольшой и средней тяжести.

Изначально особый порядок вводился для того, чтобы снизить судебную нагрузку, сэкономить время на формальностях там, где они не нужны. Человек, соглашающийся на особый порядок, получает гарантии, что наказание будет смягчено. Во многих ситуациях такое предложение оказывается удобным для всех: и для судей, и для следователей, и для самого обвиняемого. Но это только в том случае, когда человек действительно виноват.

Почти в половине случаев в жалобах на действия чиновников граждане оказывались правы

Там, где речь о тяжких преступлениях, надо обязательно во всем досконально разобраться. Даже если человек признает вину, это не повод считать дело ясным. Возможно, гражданина заставили оговорить себя. Возможно, он кого-то покрывает. И т.п.

Особую категорию дел представляют собой споры между гражданами и чиновниками. Как сообщил Виктор Момотов, в прошлом году удовлетворены 67 процентов требований о нормативных правовых актах и 48 процентов требований об оспаривании действий или бездействия государственных и муниципальных органов. По его словам, практика свидетельствует, что Кодекс административного судопроизводства позволяет гражданам эффективно защищать свои права в судебных спорах с органами власти.