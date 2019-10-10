Профессор Ярослав Груша: Чтобы спасти зрение, надо прооперировать веки

В офтальмологии есть раздел, мало кому известный. Хотя значение его очень велико. Речь о том, что наше зрение весьма зависит от состояния век, и всего, что окружает глаз. Этим занимаются офтальмопластики. С таким специалистом - руководителем отдела орбитальной и глазной реконструктивно-пластической хирургии НИИ глазных болезней Ярославом Грушей наш сегодняшний разговор.

Ярослав Олегович, вы утверждаете, что нередки ситуации, когда для спасения зрения требуется операция на веках. Объясните, какая тут связь?

Ярослав Груша: Дело в том, что предназначение век - защита глаза и распределение слезы. И потому даже если сам глаз в нормальном состоянии, но веко перестает выполнять свою функцию, то есть закрывать глаз, то наш глаз начинает сохнуть.

Что значит сохнуть?

Ярослав Груша: С поверхности роговицы исчезает защитная слезная пленка. Глаз краснеет, начинает страдать от боли. Даже могут возникнуть язвы роговицы. В конечном итоге это приводит к возникновению бельма, либо и вовсе к потере глаза.

Что, можно ослепнуть?

Ярослав Груша: К сожалению, именно так. Это происходит не часто, но такой печальный исход возможен.

Выход есть или все ограничивается постановкой печального диагноза и нашим сочувствием?

Ярослав Груша: В не столь далекие времена было именно так. Помощь была минимальной и сводилась к зашиванию глаза.

Ничего себе помощь! Человек становился одноглазым. Игра стоила свеч?

Ярослав Груша: Игра стоила свеч. Так как альтернативы не было. А это позволяло под зашитыми веками сохранить глаз, избавить пациента от мучительных болей. И, наконец, самое главное: пациенту сохранялась роговица. Тем более что второй глаз сохранялся вполне.

Так было раньше. А что теперь?

Ярослав Груша: В последние десять лет офтальмологи всего мира, в том числе и ученые нашего НИИ глазных болезней, нашли пути иного отношения к такой патологии. Появились надежные методики пластики нижнего века. Мы можем подтянуть опушенное нижнее веко и надежно фиксировать его к наружной стенке орбиты. А на парализованное верхнее веко устанавливаем индивидуально изготовленный утяжеляющий имплантат. После этого веко начинает выполнять свою функцию по закрытию и защите глаза.

Где берете имплантат? Тот, который вы мне сейчас показали, сделан из чистого золота. Где берете золото? Сколько такой имплантат стоит? Кто за него платит? Эти операции по восстановлению век идут по системе ОМС? Или те же имплантаты лишь для узкого круга? Это все к тому, что если даже самые лучшие методики, технологии только для избранных, то они утрачивают свою значимость.

Ярослав Груша: Обозначу точное название болезни: паралитический лагофтальм. То есть несмыкание век. Во всем мире он теперь лечится постановкой подобных имплантатов. И везде они изготовляются из благородных металлов с высоким удельным весом. Разработанный нами в НИИ глазных болезней имплантат признан очень удачным. Поэтому позволю себе назвать тех, кто его придумал: Елена Фетцер, Иван Новиков и ваш покорный слуга. Наш имплантат официально разрешен для применения в России. Его могут устанавливать не только офтальмологи, но и нейрохирурги, и челюстно-лицевые хирурги. Такие имплантаты мы устанавливаем почти десять лет. Проведено около 200 таких операций.

А потребность какова?

Ярослав Груша: По подсчетам специалистов, потребность примерно в сто раз больше. А упирается все в то, что эти имплантаты не входят в программу ОМС. А стоит имплантат от 50 тысяч рублей. Методика имплантации достаточна проста, доступна даже нейрохирургам. Все упирается в стоимость и в отсутствие государственного финансирования. Уже десять лет мы на всех форумах доказываем эффективность данного вида лечения. Похоже, нас не слышат. Потому и ситуация не меняется. Хотя теперь на повестке дня, как никогда ранее, остры проблемы реабилитации. В том числе и реабилитации тех, кто страдает глазными болезнями, паралитическим лагофтальмом. Очень обидно, что мы можем им радикально помочь, но не помогаем.

Минуточку! Мне известно, что вы практически не отказываете в помощи пациентам, которые страдают разными патологиями век. В частности тем, у кого возник паралич мимической мускулатуры. То есть тем, кто с перекошенными лицами. Это же не только эстетическое страдание. Хотя и его нельзя сбросить со щитов, потому что оно не выбирает возраста. Вот вы, Ярослав Олегович, оперируете совсем маленьких детей по поводу этого недуга.

Ярослав Груша: Оперирую. И не только я, но и сотрудники нашего отдела. К тому же у нас есть апробированные иные методики помощи таким пациентам. В том числе и тем, у кого патология век сочетается с паралитическим косоглазием или аномальной чувствительности роговицы. Многих таких пациентов оперируем по системе ОМС.

Часто такие пациенты должны далее наблюдаться не только офтальмологами, но и нейрохирургами. И потому еще один, важный, на мой взгляд, вопрос: нейрохирурги нередко назначают МРТ головного мозга. Оно не противопоказано при наличии вашего золотого имплантата?

Ярослав Груша: Золото не зря именуют благородным металлом. И наш золотой имплантат благородно допускает проведение МРТ. Но пациент, у которого в веке установлен золотой имплантат, обязан предупредить радиолога перед проведением МРТ.

А напоследок вас спрошу: вы упомянули возможность возникновения помутнения роговицы, то есть бельма. При наличии золотого имплантата бельмо можно удалить?

Ярослав Груша: С недавнего времени мы проводим операции по пересадке роговицы и этим тяжелым пациентам по системе госгарантий. Эти операции возвращают зрение.

Как попасть в вашу клинику?

Ярослав Груша: Мы центр федеральный. А значит, принимаем пациентов из всех регионов страны. Без всяких предпочтений. Обязательны лишь паспорт, страховой медицинский полис. Медицинское направление не обязательно.

Визитная карточка

Фото: Сергей Куксин/РГ

Ярослав Олегович Груша родился в 1968 году в Москве. Сын известного офтальмолога Олега Василевича Груши.

Окончил Первый Московский медицинский институт имени Сеченова.

Автор 300 научных работ по проблемам офтальмологии, лечению патологии век и орбиты глаза. Доктор медицинских наук, профессор.

Автор 32 патентов на изобретения в области офтальмологии.