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10.10.2019 17:47
Рубрика: Экономика

Производитель нефтесервисного оборудования "Новомет" заинтересовал арабских инвесторов

Текст: Евгения Мамонова
Российский фонд прямых инвестиций и нефтяная компания Saudi Aramco намерены выкупить принадлежащие "Роснано" около 30% акций "Новомета" - ведущего российского производителя оборудования для добычи нефти. Ожидается, что о сделке будет объявлено в ходе официального визита Владимира Путина в Саудовскую Аравию в октябре. Об этом сообщил глава РФПИ Кирилл Дмитриев.
Производство Группы компаний "Новомет". Фото: Пресс-служба ГК "Новомет" Производство Группы компаний "Новомет". Фото: Пресс-служба ГК "Новомет"
Производство Группы компаний "Новомет". Фото: Пресс-служба ГК "Новомет"

Группа компаний "Новомет" - один из крупнейших холдингов в России, занимающийся производством нефтепогружного оборудования. В частности, производит погружные электроцентробежные насосы, по характеристикам превосходящие мировые аналоги. Оборудование "Новомета" отличается от конкурентов высоким КПД и надежностью за счет использования инновационных покрытий при значительно более низком (на 25-40%) энергопотреблении. Как результат, компания на сегодняшний день занимает второе место в России и входит в десятку глобальных лидеров на рынке нефтепогружного оборудования.

История компании началась в 1991 году, когда "Новомет" вышел на рынок с инновационной на тот момент порошковой технологией изготовления погружных центробежных насосов для добычи нефти. Затем был налажен выпуск центробежно-вихревых насосов, которые могут работать в сложных условиях. В 2008 году "Новомет" впервые начал поставлять свое оборудование за рубеж.

Новый этап в развитии "Новомета" начался в 2011 году, когда в капитал компании вошел ряд инвесторов, в том числе и РОСНАНО. Госкомпания вложила 4 млрд рублей. Инвестиции позволили "Новомету" модернизировать производство, расширить линейку оборудования, и, в результате, осуществить настоящую международную экспансию. За несколько лет география поставок погружных насосов выросла с 4 до 20 стран. Сегодня оборудование компании "Новомет" установлено на предприятиях в Эквадоре, Венесуэле, Ираке, Аргентине, Канаде, США и Колумбии. "Новомет" сам обслуживает установки. Первый сервисный центр за рубежом открылся в Колумбии уже в начале 2014 года. На сегодняшний день у компании 17 сервисных баз - шесть в России и 11 за границей.

За восемь лет с момента прихода внешних инвесторов выручка "Новомета" увеличилась в 2,5 раза, с 9 до 23,04 миллиарда рублей, при этом за последний год этот показатель вырос на целых 13,5%. Почти треть выручки приходится на экспортные контракты. И эта доля будет только увеличиваться. Так, по итогам 2018 года объем экспортной выручки вырос на 22%.

Производство Группы компаний "Новомет". Фото: Пресс-служба ГК "Новомет"

Вполне естественно, что как экспортер "Новомет" принимает активное участие в национальном проекте "Международная кооперация и экспорт". В 2017-2018 годах компания получала поддержку в сфере зарубежного патентования и сертификации продукции в рамках программ Минпромторга России и АО "РЭЦ".

Сейчас полным ходом идёт проект по реконструкции и оснащению новой производственной площадки АО "Новомет-Пермь" по производству импортозамещающего высокотемпературного нефтепогружного кабеля и оборудования для заканчивания скважин. Это, как ожидают в компании, увеличит экспортные поставки продукции на 2,2 млрд рублей в год.

Другой национальный проект, в котором принимает участие "Новомет" - "Повышение производительности труда". Динамика этого показателя компании впечатляет не меньше чем темпы роста экспортных поставок: производительность российских подразделений "Новомета" выросла с 2011 по 2018 года на 44%, с 2,7 млн рублей до 3,9 млн рублей на человека в год. За неполных два года с момента старта нацпроекта почти 450 специалистов компании прошли переобучение. Параллельно в "Новомете" полным ходом идет роботизация процессов. По словам генерального директора компании Максима Перельмана, "роботы должны полностью заменить людей на опасных и вредных участках производства. Высвободившийся персонал необходимо переориентировать на решение более творческих задач, а на тех участках, где присутствует монотонный процесс - дополнять ручной труд роботом".

Экономика
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