Одним из героев дня в Национальной хоккейной лиге стал российский защитник "Филадельфии" Иван Проворов, который помог своей команде обыграть "Нью-Джерси" 4:0.

В межсезонье Проворов стал самым высокооплачиваемым российским защитником в истории НХЛ. Он подписал с "Флайерз" 6-летний контракт на 40,5 миллиона долларов. Соответственно, и ожидания от 22-летнего игрока большие. Пока Иван звездный статус оправдывает вполне. В первом матче сезона против "Чикаго" Проворов сделал голевую передачу и был одним из самых активных в составе "летчиков". Теперь в поединке против "Нью-Джерси" россиянин забросил первую в сезоне шайбу. Именно он открыл счет в матче, а затем поучаствовал и в третьей шайбе "Филадельфии", автором которой стал Кутюрье. Проворов с двумя очками за результативность был признан второй звездой матча, в котором его команда победила 4:0.