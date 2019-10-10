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10.10.2019 17:48
Рубрика: Общество

Обнаружен древнеегипетский путеводитель по загробному миру

Текст: Денис Передельский
Фото: Harco Willems / SAGE Journals Фото: Harco Willems / SAGE Journals
Фото: Harco Willems / SAGE Journals

Археологи расшифровали надпись на древнеегипетском саркофаге возрастом около 4000 лет и установили, что она является самой ранней из известных науке версией "Книги двух путей" о путешествии в загробный мир.

Исследование опубликовано в журнале The Journal of Egyptian Archaeology, а коротко его описывает Ancient Origins. Археолог Харко Виллемс рассказывает в статье, что подробный "путеводитель" по подземному загробному миру был обнаружен на крышке саркофага.

Фото: Forest and Land Scotland
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Последний был найден в 2012 году в погребальной камере в некрополе Дейр эль-Берша. Возраст саркофага составляет минимум 4000 лет. Впрочем, датирование было проведено по надписям на стенах гробницы. В них упоминается имя номарха Джехутинахта I, жившего в Древнем Египте в XXI-XX веках до н.э.

Однако в саркофаге находилось не его тело. Там была похоронена женщина по имени Анк, которая относилась к элите общества. Иллюстрации на крышке ее саркофага оказались "Книгой двух путей". Это целая коллекция погребальных текстов эпохи Среднего царства.

Археологам известно лишь несколько версий этого архаического текста, которые были найдены на стенах гробниц, папирусах и погребальных масках. Эти изображения иллюстрируют путешествие умершего по загробному миру, по сути, представляя собой его карту.

"Книга двух путей" считается предшественницей "Книги мертвых", которая появилась в период Нового царства и в которой тоже содержится подробное описание путешествий по загробному миру.

Уникальность вновь обнаруженных изображений заключается в том, что они, как уверяется в исследовании, на несколько веков старше всех других известных версий. Причем это оказалась своего рода "психологическая дорожная карта для души", а в более поздних версиях указаны четкие "географические" ориентиры для путешественника, например, встречающиеся на пути пещеры.

Текст буквально повествует о двух путях, которыми душа может воспользоваться, чтобы пройти через загробный мир и войти в царство Осириса - верховного судьи человеческих душ.

Фото: iStock
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"Книга" описывает два полных опасностей зигзагообразных пути, на которых души поджидают демоны. Оба ведут к царству Осириса - темному месту, окруженному огнем и расположенному на "границе неба".

В Древнем Египте считалось, что любой человек, увидевший Осириса, никогда полностью не умрет. И если в своем пути он достигнет поля жертвоприношений, то после пира с Осирисом все его желания будут удовлетворены.

Автор статьи отмечает, что найденные изображения немного напоминают современные дорожные карты. Однако это не означает, что древние египтяне использовали их именно в качестве карты.

Виллемс говорит, что это была часть мифологии, и при создании "Книги" около 4000 лет назад никто не пытался составить подробную карту преисподней.

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