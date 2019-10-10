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10.10.2019 18:58
Рубрика: Экономика

"Пальма" станет чище

Растительные масла предложили проверять на канцерогены
Текст: Евгений Гайва
Российская газета - Федеральный выпуск № 229(7987)
Импортные растительные масла, в том числе пальмовое и оливковое, будут проверять на канцерогенные вещества. Этого добивается Коллегия Евразийской экономической комиссии (ЕЭК), обратившись к правительству России.
Мировыми лидерами - производителями пальмового масла являются Малайзия и Индонезия. Фото: Reuters Мировыми лидерами - производителями пальмового масла являются Малайзия и Индонезия. Фото: Reuters
Мировыми лидерами - производителями пальмового масла являются Малайзия и Индонезия. Фото: Reuters

Коллегия ЕЭК предложила внести в перечень единых санитарных требований нормы допустимого содержания в растительных маслах, предназначенных для употребления в пищу, глицидиловых эфиров жирных кислот и 3-монохлорпропандиолов. По данным некоторых исследований, эти вещества являются потенциальными канцерогенами. Так что допустимый уровень их содержания в подсолнечном, рапсовом, пальмовом и других растительных маслах предполагается установить в один миллиграмм на килограмм.

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Такие требования уже действуют в Евросоюзе. Но в международных стандартах нормативов пока нет. Когда изменения будут внесены в законодательство Евразийского экономического союза (ЕАЭС), они затронут не только импорт, но и производство, переработку растительных масел. Инициатива ЕЭК по ограничению содержания вредных веществ в масле - это лишь часть планомерной работы.

Так прокомментировал "РГ" предложение коллегии исполнительный директор Масложирового союза Михаил Мальцев.

Внедрение новых стандартов подразумевает определенный переходный период - нужно быть уверенными, что можем выпускать продукт, соответствующий требованиям. И контролировать это.

"На базе Масложирового союза работает технический комитет уже в течение года, который уже отработал три ГОСТа на методы исследования глицидиловых эфиров. В конце этого года или в начале следующего они должны вступить в силу", - говори Михаил Мальцев. После этого необходимо будет укомплектовать лаборатории, провести серию исследований, начиная с масличного сырья", - добавляет эксперт.

Фото: Сергей Куксин/ РГ
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Требования мы готовы выполнять уже сейчас. Но для того чтобы их выполнять на практике, нужно предпринять определенные шаги. "У нас есть дорожная карта, по которой мы двигаемся вместе с федеральными органами", - отметил Мальцев.

Как сообщило ранее РБК со ссылкой на пресс-службу правительства России, сейчас вопрос о внесении изменений обсуждается ЕЭК совместно с государствами - членами ЕАЭС, в который входят Россия, Армения, Белоруссия, Казахстан и Киргизия.

Для завершения всех необходимых процедур, по оценке представителей отрасли, потребуется пять-шесть лет. А вот введение временных санитарных мер, не дожидаясь внесения изменений в Техрегламент, по мнению специалистов, ударит по отечественной маслоперерабатывающей промышленности и может привести к росту импорта масел из ЕС.

Появляются канцерогены в масле из-за удобрений, гербицидов, даже из-за воды с содержанием хлора, которой промывают оборудование

Впрочем, определенные сложности предприятия масложировой отрасли все же будут испытывать в любом случае, отмечает доцент кафедры Биотехнологии и технологии продуктов биоорганического синтеза Московского госуниверситета пищевых производств Юлия Николаева.

"Придется использовать новые технологии очистки масел, менять расходные материалы - растворители для очистки", - говорит эксперт.

Фото: iStock
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Вредные вещества в растительных маслах образуются в ходе их рафинации при нагревании выше 200 градусов по Цельсию, поясняет эксперт. Появляются канцерогены в масле из-за использования удобрений, гербицидов, даже в результате применения на производстве воды с содержанием хлора для промывки оборудования.

Но без рафинации возможности применения растительных масел в пищевой промышленности весьма ограничены. Исходные масла имеют различные примеси, придающие выраженный запах, цвет. Такие жиры быстро окисляются.

Считается, что пальмовое масло начало проявлять свои вредные свойства только в настоящее время, когда началась его термическая обработка, добавляет Николаева.

Но при этом очищенное пальмовое масло предпочтительнее для использования в пищевой промышленности, чем другие масла, так как может храниться значительно дольше, добавляет Юлия Николаева. Впрочем, не все диетологи разделяют эту точку зрения.

Экономика Товары и цены Международные организации Евразийская экономическая комиссия (ЕЭК)
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