Франция замерла в ожидании: вот уже какую неделю парламент обсуждает новую версию закона о биоэтике, который на данный момент запрещает суррогатное материнство на территории Пятой республики и не признает родство родителей и детей, рожденных в результате такой процедуры за границей. У однополых пар и одиноких людей, которые очень хотели иметь детей, до недавнего времени была хоть какая-то надежда на то, что второе из двух положений канет в Лету: за соответствующую поправку проголосовало Национальное собрание Франции. Однако спустя несколько дней после того, как правительство потребовало провести повторное чтение, депутаты в корне изменили свое мнение и выступили против, решив оставить все как есть.

Суррогатное материнство во Франции запрещено законом о биоэтике с 1994 года. Объясняется подобный запрет одним из важнейших принципов французского права - так называемой недоступностью человеческого тела, - согласно которому человек не может становиться объектом договора или контракта. А так как именно в этой роли выступает ребенок, когда родители заключают сделку с суррогатной матерью, то с точки зрения французского законодательства такая купля-продажа ничем не отличается от торговли людьми. Для того чтобы избежать столкновения с правосудием и все же познать радость материнства или отцовства, французы нередко отправляются за границу. Там им заводить детей с помощью суррогатных матерей не запрещено, только бы в стране, где заключается сделка, подобная процедура не была запрещена. Но когда чадо появляется на свет и приходит время его везти домой, во Францию, возникает путаница. Мужчинам получить право называться отцом ребенка проще. Но что в этом случае делать матери, если в Пятой республике таковой считается только та, что рожала ребенка? А если это однополая пара - как быть тому партнеру, который не сдавал свой биоматериал для оплодотворения? Согласно закону, единственным выходом является усыновление. Французский лидер Эмманюэль Макрон, еще будучи кандидатом в президенты, обещал обеспечить автоматическое признание родства родителей и детей, рожденных от суррогатных матерей за границей. Но решение Национального собрания свидетельствует о том, что свое обещание хозяин Елисейского дворца вряд ли сдержит в ближайшее время. Однако попытка пересмотра закона о биоэтике все же не закончилась безрезультатно: теперь во Франции всем женщинам разрешили делать ЭКО.

Как у нас

Один ребенок на троих

Если бы в нашей стране приняли нечто подобное французскому закону, началась бы большая юридическая чехарда. Дело в том, что Россия - одна из стран, где суррогатное материнство полностью легализовано как на коммерческой, так и на бесплатной основе.

Сколько у нас рождается ежегодно детей от суррогатных матерей - неизвестно. По некоторым оценкам, больше 20 тысяч, а спрос растет приблизительно на 20 процентов в год.

С законодательством о суррогатном материнстве картина следующая. Специального закона нет. Есть статьи об этом в нескольких разных законах. Так, статья 55 Закона "Об основах охраны здоровья граждан в РФ" определяет понятие суррогатного материнства и разрешает прибегать к процедуре всем женщинам, замужним и нет.

Но 51-я статья Семейного кодекса разрешает записывать родителями ребенка, родившегося от суррогатной матери, только законно зарегистрированные супружеские пары. О нерасписанных гражданах и одиноких женщинах ничего не сказано. Поэтому на практике такие биологические мамы вынуждены регистрировать ребенка через суд.

О суррогатном младенце сказано и в 16-й статье Закона "Об актах гражданского состояния". Там говорится, что согласие суррогатной мамы на запись родителями ребенка тех, с кем она договорилась, не требуется. Но по закону сразу после рождения ребенок принадлежит суррогатной матери, пока она не откажется от него в пользу биологических родителей. Бывает, что не отказывается. Иногда из-за материнских чувств, иногда из желание поднять планку цены.

Такие ситуации суды решают по-разному в разных регионах. Где-то суд встает на сторону биологических родителей, где-то на сторону суррогатной матери. Единой судебной практики по стране пока нет.

В 2017 году в Госдуму поступил законопроект о запрете суррогатного материнства. Автор - сенатор Антон Беляков - считал, что действующая практика суррогатного материнства не защищает одинаково права детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей. Запрет, по его словам, должен сохраниться, пока в России не создадут настоящий институт суррогатного материнства. Идею поддержала сенатор Елена Мизулина, предложив приравнять суррогатное материнство к торговле людьми. Но комитет Думы отклонил законопроект в первом чтении.

Другой масштабный законопроект по суррогатному материнству готовил председатель Комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов. Это было в прошлом 2018 году. В этом документе должны были быть четко и детально прописаны права и обязанности всех сторон - детей и взрослых - биологических родителей и суррогатной матери.

Через полгода еще одну попытку запретить платное суррогатное материнство сделал депутат Виталий Милонов.

Члены Совета Федерации внесли в Думу проект закона о совершенствовании регистрации детей, рожденных суррогатными матерями.

Чаще всего в поле зрения попадает именно платное суррогатное материнство, как наиболее распространенное. Это не только сложное, но и весьма дорогое мероприятие. Безусловно, существует кроме официального, законного суррогатного материнства еще и подпольное. Но о нем могут говорить лишь правоохранительные органы.

Сегодня цена всей "законной" процедуры складывается из нескольких составляющих. В первую очередь недешево обходится оплата услуг суррогатной матери. На второй строчке - стоимость пересадки генетического материала и ведение беременности. .

В большинстве регионов в общем это 1,5 - 2 млн рублей. Если нет проблем и осложнений.

Подготовила Наталья Козлова